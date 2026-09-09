三代同糖｜何依婷美腿擔當 粉紅女僕look施展嗲功

無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》逢周一至五晚上8點在翡翠台播出，今晚（9日）一集，將會圍繞何依婷（Regina）及李偉健（Terry）的「包租聰的反擊戰」，劇情講述Terry經營的「開心小棧」因朱圓圓（何依婷飾）的「揮霍無度」而陷入財困；為拯救小棧，圓圓炮製「主題Cafe」，度盡iGable餐飲及裝修之餘，還未經Terry同意下、將其草稿畫貼滿牆，忍無可忍的Terry終大爆發與圓圓惡鬥，最終圓圓為了「報仇」，竟扮病以「苦肉計」PUA手段令Terry冇晒符。