三代同糖｜何依婷美腿擔當 粉紅女僕look施展嗲功

無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》逢周一至五晚上8點在翡翠台播出，今晚（9日）一集，將會圍繞何依婷（Regina）及李偉健（Terry）的「包租聰的反擊戰」，劇情講述Terry經營的「開心小棧」因朱圓圓（何依婷飾）的「揮霍無度」而陷入財困；為拯救小棧，圓圓炮製「主題Cafe」，度盡iGable餐飲及裝修之餘，還未經Terry同意下、將其草稿畫貼滿牆，忍無可忍的Terry終大爆發與圓圓惡鬥，最終圓圓為了「報仇」，竟扮病以「苦肉計」PUA手段令Terry冇晒符。
今晚焦點，相信是何依婷的甜度爆燈「粉紅色女僕Look」，大晒招牌長腿之餘，再加上依婷全程「嬌聲嗲氣」兼甜美地招呼客人，迷人程度爆燈。至於另一場口，何依婷扮病與Terry的鬥氣戲碼亦相當搶fo，話說Regina吃完「平民早餐」後大造文章扮病令Terry內疚，期間還加插「嘟嘴」、「扭計」及著Terry「要負責任」，撒嬌功力非凡！此外，何依婷與Terry的互動亦笑點滿滿，話說Terry為堅守「男女授受不親」原則，竟拿出家居神器「不求人」為對方隔空擦藥，還一邊「遠距離治療」一邊哼唱「治肚痛神曲」，畫面夠晒荒唐，將二人的歡喜冤家關係推上「癲」峰。