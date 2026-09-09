佘詩曼孖姜濤拍廣告激罕跳舞 做孝順女寧推job陪媽咪

佘詩曼今日以大使身份出席「癌症基金會粉紅革命」2026 啟動禮，她表示很開心可以再度冧莊成為粉紅大使。她表示機構不但給予病者支援，就連照顧者的情緒也關注到，盼大家若患上惡疾不要感到難以啟齒，應主動找人幫忙。她又指每當身邊有朋友感到不舒服，都會催促他們去做身體檢查。

談到她與姜濤、肥仔梁業及Dee何啟華拍的銀行廣告，形容他們是最紅的跳唱組合，阿佘坦言因為要跳舞，所以有些緊張，自己也特意上了幾天跳舞堂。她說︰「幾好玩嘅，未試過同幾個男仔、男團拍。跳舞都ok，但真係要練下。」

她透露拍攝當日，姜濤帶了新養的白色愛犬到場，自己也有跟小狗玩了一會，並指對方在排完舞臨走時，突然回頭向她表示很愛《絕代商驕》的「林淼淼」。問到她再遇肥仔是否會聊打牌，她扮作生氣說︰「佢邊會同我傾打牌，佢咁勁！(係咪輸好多？)仲講？」