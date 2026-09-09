游學修代表香港 挑戰韋斯特本以一敵百「Max vs 100」終極小型賽車比賽

四屆F1世界冠軍韋斯特本早前與Oracle Red Bull Racing續約至2030年底，即將在Red Bull「Max vs 100」中嘗試連續超車100人，重溫賽車初心。這場全球規模最大的小型賽車賽事之一的封閉式比賽「Max vs 100」，會在英國著名的銀石賽道（Silverstone）舉行，韋斯特本會從最後一位起步，任務是一路狂追，超越同場全部100位挑戰者！

這次Red Bull「Max vs 100」中，韋斯特本面對的並非純職業車手，100位對手來自體育與文化界不同領域，包括超級馬拉松跑手Arda Saatçi、神射手教練Chris "Lethal Shooter" Matthews、自由風格山地單車手Matt Jones等等，而最令香港觀眾矚目的相信屬試當真創辦人、演員游學修。

最近入坑賽車運動的游學修，本來已經是韋斯特本的粉絲，對於今次能夠參與Red Bull「Max vs 100」獲邀成為其中一名挑戰者，表示：「感謝Red Bull成就美夢！半年前L佬（賽車內容創作者）同我每星期上深圳開始練車拍片，本來都打算未來可以參加到一次國際賽事，想不到現在竟然變成直接與世界冠軍偶像Max Verstappen同場親身鬥車！這個消息絕對是我繼得到男主角提名之後人生另一個最開心的Moment！不過，豪哥祝賀我得第二，我就決定承他貴言，今次的終極目標就是第二！」而是次比賽對韋斯特本而言，則是一次回歸初心的旅程。在贏得各項冠軍與刷新紀錄之前，小型賽車正是磨練他直覺與駕駛技術、塑造其職業生涯的起點。韋斯特本透露：「你在小型賽車上能學到所有基本功：起步、防守和超車。小型賽車陪伴了我人生很長一段時間，所以能重返這個賽場實在感覺很好，於小型賽車的賽場上，一切關鍵在於掌握車輛的抓地力，但我開了這麼多年，相信很快就能重新找回手感。」這條位於銀石的專用賽道由賽事總監、法國賽車手、知名小型賽車設計師兼青少年小型賽車世界冠軍David Terrien親自操刀設計，Terrien表示：「同時為100位車手設計一條賽道是前所未有的創舉，這令人非常興奮。」在正式比賽前，Terrien與測試車手Sebastian Job 已在銀石賽道完成實地測試，作為模擬賽車手的Job指出：「要超越100輛車將會極度困難。我們今天用50輛車進行測試，在限時內完成就已經非常吃力，這對他來說絕對是一項艱巨的任務。」韋斯特本挑戰100位車手，香港觀眾可於香港時間2026年9月17日凌晨12時正透過Disney+現場直播。