玄戰｜張致恆瘋狂轉工認眾叛親離 神助攻John曾參加《全民造星II》獲樊亦敏狂讚

昨晚《玄戰》展開「黑白對戰賽」第二回，本輪結果將由五位評判：麥玲玲、Jan Jan、徐加晴、「易學專家」易烊楓燧及特別評審樊亦敏直接投選出自己支持一方，獲得較多評判投票的將直接晉級六強，負方將跌入結界區等候評判在五個回合結束後，揀出最好表現的一位「復活」。今集特別之處，是每回合出戰的黑先知，均有特權邀請一位黑先知助攻，以二對一陣容迎戰實力更強的白先知。

前晚（7日）一集，黑先知婆婆大膽開名估神秘嘉賓是近年屢傳離婚的張致恆（Steven），結果一擊即中以5：0完勝對手阿元，繼白先知Angel後成為第二位滿分晉級先知。Steven出場後亦對婆婆的靈力讚不絕口：「基本上全部嘢都中晒咁滯，我覺得講得幾中。」Steven之後還詳述了過去七年感情及事業上的種種問題，並坦承經常入不敷支：「一開始係感情問題好混亂，令到好多嘢都冇晒，尤其是事業同埋身邊嘅朋友都離開晒，嗰段時間都收埋咗自己一排」、「嘗試過好多唔同嘅工作…咁小朋友嘅開支真係好大啦，呢一份工唔夠、就搵第二份工，呢份工都係唔夠喎，又再搵第二份工。」

談到婆婆表現，一眾評判自然讚不絕口，楓燧直指阿John助攻應記一功：「阿John助攻絕對無敵」、「兩個交叉去驗證先知道感情混亂，的確Steven八字好易睇到佢感情混亂、多角關係，黑先知做得非常好！」陳定幫師傅則預言Steven即將否極泰來：「你本身條命係唔差嘅，如果比喻你本身係名牌跑車，只係依家嘅路崎嶇少少，同埋司機可以再揸得好啲」、「你下個運會好好多。」

上集輸給白先知KK孔跌入結界區的John，今集出場率依然「高企」，皆因婆婆、BaeBae及BlackCat三位黑先知主攻時，都選了他擔任助攻，側面認證了John的實力及人緣。評判樊亦敏及Jan Jan先後點名力讚John及Baebae抽了很準的牌，靈性很高，樊亦敏更表示：「John抽到細路仔牌好犀利。」當她點讚John期間，遭主持洪永城踢爆「成程望住阿John」。

由於John在助攻環節給出了極有力的實測支持，與拍檔又有商有量，終成功憑亮麗表現獲五位評判一致通過復活，晉身六強，並獲得「神助攻John」封號！原名麥兆恒的John，自學八字與紫微斗多年，目前已成玄學新星，其正職是主題樂園行政及創作人，還於七年前以30歲之齡參加ViuTV選秀節目《全民造星II》，當時John是92號參賽者，擅長Locking街舞。