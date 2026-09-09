莊思敏上《玄戰》與亡母「連結」淚崩人前 胞妹思華發文寸爆家姐搏出位

莊思敏的母親上月離世，享年82歲。日前她亮相《玄戰》，盼透過節目中的「先知」與亡母連結，想知道母親還有沒有說話想講，當「先知」提到莊媽媽最大的遺憾是「佢的確有好多道歉說話想同你講，佢話辛苦你咁多年照顧細佬妹，佢話你好貼心、好善良，好識照顧人。佢好放唔低細佬，都好抱歉要將呢個重擔繼續押喺你身上」、「但佢想你知道，佢都係錫你嘅。」莊思敏聽畢，即忍不住感觸落淚，並大讚「好準確」，並稱「媽咪係好唔放心我細佬」、「感恩遇到幾位先知幫媽咪傳達咗呢啲說話，我會加油，亦都希望媽咪會放心。」場面感人。

全文如下︰

TVB 最近有個節目唔知大家有否留意。不過話明節目，當娛樂看就行不要太認真。反正沒有一件事是真的。媽媽嘅三位醫生都可以證實媽媽不但在臨終前一點痛苦都沒有，乃至整個過程都沒有你們所說的痛。媽媽臨終前拉著我和哥哥的手說的話也跟節目裡所謂的先知說的話完全不符。不難理解，反正也就是一個娛樂節目罷了。喜歡被騙的總會相信。媽媽生前是個連打針都害怕的人，她是一點苦都吃不了的，所以也不存在是她怕我們擔心而故意不說。她是真的不可能忍住不說。我照顧她這麼久我不比你們清楚嗎？醫生也用他們的專業去證實了無數次媽媽走的很安詳。也請不要再打擾她。



至於我們長大的過程大家都比較獨立，不存在誰需要照顧誰的時候。我們家也一直都有司機工人幫忙照顧大家，請放心。媽媽生前最少陪伴和照顧媽媽的就不要在人走後說最多的話。請讓她好好休息吧。



家事，是留在家裡的。