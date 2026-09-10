李駿傑Jeremy化身黑狐現身31歲生日會 向Unicorns承諾每次必以最佳狀態見面

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)於周二(9月8日)31歲生日，其歌迷提前於7月在麥花臣場館舉行生日見面會「 Unicorn Town ~ Celebration Time ~ 」，聚集一眾「Unicorns」(粉絲暱稱)在生日前夕為Jeremy慶祝生日。

化身「鎮長」繞場一周 生日會以「 Unicorn Town ~ Celebration Time ~」為主題，把麥花臣場館變成英倫風小鎮「Unicorn Town」，Jeremy甫出場即化身「鎮長」，繞場一周，接受粉絲的祝福和歡呼。 見面會的第一部分，Jeremy首先在美貌、歌藝、舞藝、演技、智慧五大範疇給自己評分，並與fans回顧過去一年的成果，包括首次擔綱音樂劇《大象的告別式2.0》男主角、主持電視節目《骰界》、以多變造型踏上大小舞台，總結一年間的點滴。

黑狐造型跳唱《黑蛇傳》 生日見面會，當然少不了遊戲環節，Jeremy與粉絲一連玩了兩個遊戲。首先於「Unicorn Town 第一屆全民運動會」中，抽出了幸運粉絲擺出各種可愛姿勢，一同合照；接著在「Rise In Love Boutique 期間限定店」的遊戲，穿上各種由粉絲親自挑選的角色扮演服飾，Jeremy化身野性狐狸、日系學長、慵懶浴袍等，有求必應。 除了和fans互動，Jeremy以黑狐造型跳唱最新單曲《黑蛇傳》，全場fans尖叫聲不絕，接著再送上《好想讓你知道》和《不枉我們一起過》，3首歌從魅惑妖冶到深情溫暖，以歌曲報答粉絲的愛與支持。

親送 Unicorns 離場 Unicorns亦為為Jeremy送上小鎮造型蛋糕，大合唱生日歌，並送上多份生日禮物，包括粉絲們親手寫的生日紀念冊、各種造型的駿駿盲盒公仔等。最後，全場fans更齊聲大叫口號：「一齊建造，溫馨小鎮；有你就有無窮幸運」，以表達對Jeremy堅定的愛。 Jeremy收到粉絲的祝福，對於新舊Unicorns聚首一堂表示感激。Jeremy以追星族的身分，分享自己每次欣賞演唱會都會回味箇中的快樂片段，希望自己也能給予正能量，因此向Unicorns承諾：「我對大家最好嘅報答就係希望每次同大家見面嘅時候，我都係喺一個最好嘅狀態，俾到美好嘅回憶大家。」生日見面會完結後，Jeremy更親自送Unicorns離場，讓粉絲再有近距離接觸機會，非常寵粉。

葵芳生日慶典 除生日會外，歌迷會亦於9月4日至9月13日期間，在葵芳新都會廣場舉辦「Unicorn Town • Jeremy李駿傑生誕慶典2026」，延續英倫小鎮的風格，展出Jeremy的MV和舞台劇服裝,更設有大量打卡點。此活動毋須預約，歡迎公眾參觀，同歡慶Jeremy生日。