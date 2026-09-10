魔音女團專訪｜自知實力懸殊定位「成長系」 莊子璇：我哋level唔可以再跌(有片+多相)

由宋宛穎(Sabrina)、倪樂琳(Ellyn)、莊子璇(Hilary)、喬美莎(Chelsea)、倪嘉雯(Carmen)和盧映彤(Skylar)組成的魔音女團(MYNT)，顏值、A4腰與長腿俱備，成軍短短3個月，已推出首支團歌《Turn My Magic On》，繼擔任港姐總決賽表演嘉賓後，又擔正主演10集奇幻短劇《魔幻百變床褥》，備受TVB力捧。不過今年有多隊年輕女團出道，問到MYNT的特色，Hilary就形容為「成長系女團」，「我哋而家嘅level已經唔可以再跌，只會愈來愈高，大家支持我哋，就能體會育成嘅快樂。」

「風紀擔當」倪嘉雯 6個女生兩個墟，訪問未開始，莊子璇逕自哼唱著七十年代的經典廣東歌《青春痘》，隊長宋宛穎和倪樂琳齊齊加入，愈唱愈投入，3位前港姐冠軍自言是嘈吵代表，喬美莎、倪嘉雯和盧映彤則是冷靜理智派，隊長和倪樂琳兩位雙子座女生就自認是氣氛擔當，往往帶頭炒熱氣氛，Hilary笑言，「有時我哋太嘈太瘋狂，所以要有人stop我哋。」而倪嘉雯就公認是「風紀擔當」，適當時候會震懾大家，「當環境失控時，我都會嘗試控制場面，拍MV佢哋試過嘈到連導演嗌咪都聽唔到！」 而盧映彤就是零食擔當，當大家筋疲力盡時，總有開心零食提供。

憑實力搣甩標籤 MYNT從TVB真人騷選秀節目《魔音女團》選拔出道，女團以「魔音」為賣點，無疑能收反宣傳之效，但可擔心被定型為走音女團？Hilary信心十足，認為只要繼續進步，自然能搣甩標籤。Carmen認為，「對我哋剛起步來講，呢個標籤都唔係壞事，畢竟我哋來自五湖四海，基本功同其他女團比較，一定係好懸殊，但好珍貴係觀眾睇住我哋慢慢進步，亦可以有容錯嘅空間。」而粉絲們就順理成章成為見證成長的全民製作人。

首次表演 緊張又溫馨 從拍攝節目受訓到打正名號做女團，無論踏上舞台跳唱或走入錄音室錄歌，各有挑戰。回看MYNT出道不足一個月，便要在公益金活動上首次跳唱新歌，Carmen坦言，參賽時各屬不同隊伍，要短時間內成團，仍欠一點默契，但慶幸大家會互補不足。Sabrina憶述，「其實只練咗3日就上台，其實好驚好擔心，第一次以女團名義，所以一落台就睇playback，6個人圍埋一齊，個畫面好溫馨。睇返係彩排以嚟，做得最好一次。」 將魔音變成魔法 談到互相補位，負責團歌高音部分的Hilary，公認是隊中的唱歌擔當。她自言熱愛唱歌，一直有上堂學習，團歌只需唱一部分，相對較易付，「其實大家都不斷學習，因為團名已叫『魔音』，我哋會較專注唱歌，真係希望可變成『魔法』嘅魔，最起碼大家聽得舒服。」至於跳舞擔當必然是Chelsea，擅長拉丁舞及街舞的她表示，「我唔想指住隊友話跳錯，但如果佢哋問，我都會幫，亦會提醒隊友。」

莊子璇跳到「往生」 提到跳舞，Hilary大吐苦水，由於向來沒有做運動和健身，突然要密集受訓，「記得第一堂做4分鐘平板支撐，頭個禮拜，全身都肌肉酸痛，真係好辛苦，真係跳到往生！」不過隨著累積練習，現時跳足4小時都能應付。問到可會從此愛上跳舞？她搖搖頭，「我真係唔鍾意跳舞，但女團要跳得靚，所以我都要follow大家腳步，最緊要起碼跳得齊。」Ellyn和Sabrina最深刻是練習單獨移動頭、頸的動作，並即場示範，「老師跳得好靚，我哋跳到殭屍咁，連老師都笑，最後佢放棄咗，用其他動作取代！」

喬美莎問 AI 學廣東話 除了跳唱歌，MYNT將推出抒情歌，雖然她們已跟老師學唱歌，但走入錄音室或上台表演，聲音調控，截然不同。Hilary形容，「首歌好有韓劇原聲音樂嘅感覺，我以為可應用更多唱歌技巧，但監製認為太用力，冇咗甜蜜戀愛感覺，所以要好自然咁唱。」Sabrina補充指，「錄音嘅咪對聲音好敏感，可以唱細聲啲，但現場就要爆出嚟，否則觀眾都聽唔清楚。」對澳洲長大的中英混血兒Chelsea而言，最大挑戰是練東話發音，並要明白意思，「其實好多時候我唱嘅歌詞，都唔知係講緊乜嘢，要返屋企同AI傾偈，究竟係咩意思，先會出到feeling，尤其愛情歌。」

盧映彤練到想嘁 Carmen續指音準和跟拍子，只是基本要求，「原來一首歌唱得好聽，要用好口腔好多肌肉，條脷、吊鐘位置都好有影響，老師話我一直好懶，肌肉一直放鬆狀態，所以把聲好薄，我要訓練長期冇乜點用嘅肌肉，其實係好深學問。」Skylar自爆跟老師學唱歌的沮喪經歷，「我上完堂真係想喊，因為老師叫我口部動作誇張啲，我以為自己好投入好誇張，點知老師話我無挈大口，好大打擊，要用兩、三日消化下。」 倪樂琳盼有G areth 的創作力 下首歌既然是情歌，問到心目中的MV男主角，6位女生當然趁機自肥，Hilary率先建議韓國男團CORTIS五子，不過尚欠一位，Carmen就笑言不要Cortis只愛周杰倫。其實，Ellyn曾自薦做偶像湯令山(Gareth. T)MV女主角，反過來要邀對方做男主角倒也不錯，Ellyn強調欣賞Gareth的創作才華和個性，「我嘅夢想係有一日，我都可以著hoodie帶黑超上台攞獎！佢唔係咁鍾意講嘢，但冇因為自己係公眾人物，勉強改變自己。」作為女團成員，她希望將來在歌曲上有更多參與，「唔係話要創作一首歌，起碼有音樂sense，知道自己適合咩歌，聲線分配等，如果我哋6個有這些能力，對整體發展都係好事。」

團綜大暴走 超能魔音打喪屍 談到今年工作計劃，合共推出3首團歌，抒情歌之後，再回歸跳唱風格，她們預告將有大製作，並會拍團綜。問到團綜內容，Sabrina、Hilary和Ellyn異常興奮，笑言毋須劇本真我個性盡流露，更可幫公司節省撰稿，連Carmen、Skylar和Chelsea都加入討論，即興創作「超能魔音打喪屍」劇本，Hilary率先表態要做飛行女俠狂插喪屍頭，Ellyn要希望雍有「口吐金錢」的異能，令眾隊友譁然兼噁心，不過當她大方地分錢給大家，各人就欣然接受；向來務實的Carmen就要治癒能力為隊友療傷，Chelsea就想化身「Spider-Woman」擊退喪屍，Skylar就希望變透明向偷襲喪屍，隊長Sabrina就負責製造食物免大家餓死，想知劇情如何暴走，記得看am娛樂訪問片。

文：Grace 攝：蘇文傑 髮型：Hugo Poon @Private I Salon(Carmen) 服裝： mu designer label