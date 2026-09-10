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娛樂
出版：2026-Sep-10 11:10
更新：2026-Sep-10 11:10

姍迪娜布洛孖妮歌潔曼相隔28年再合體 雙奧斯卡影后回歸《巫法闖情關：魔女秘密》鬥演技

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姍迪娜布洛與妮歌潔曼相隔28年再合體 ，雙雙回歸《巫法闖情關：魔女秘密》。

姍迪娜布洛與妮歌潔曼自1998年奇幻愛情片《巫法闖情關》(Practical Magic)後，首度於大銀幕重聚，相隔28年在續作《巫法闖情關：魔女秘密》（Practical Magic 2）再合作，如今兩人雙雙貴為奧斯卡影后，再度同場鬥演技。今次姍迪娜布洛更首度擔任監製，「妮歌同我廿幾年冇見，除咗偶爾喺紅地氈上撞到。但我哋又可以天衣無縫咁演返兩姊妹，好似時間冇變過咁……你解釋唔到化學作用，但有就係有，而我哋就係有。」

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《巫法闖情關》當年票房雖未如預期，卻在多年後成為串流平台寵兒，兩人再次回歸一對女巫姊妹，姍迪娜布洛演個性正經卻喪夫的莎莉（Sally），妮歌潔曼則演「戀愛腦」經常遇人不淑的吉莉（Gillian）。除了兩大影后強勢回歸，上集飾演兩位女巫姨姨的Stockard Channing 與黛安韋斯特 亦將再度登場，3位奧斯卡得主同台飆戲，火花四射。

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不過上集飾演大女的美國女星伊芬麗歌活特（Evan Rachel Wood）則由更年輕的美國女星Joey King取代，《權力遊戲》人氣女星Maisie Williams飾演細女，Lee Pace將飾演姍迪娜布洛的戀愛對象。今集劇情改編自小說系列最終章《The Book of Magic》，奧雲斯家族女巫世代受「無愛詛咒」所困，任何與她們相愛的男人都將死於非命，兩位女巫仍然尋愛。而Sally大女有機會談戀愛之際，無意中發現家族秘密，牽涉她們「無法闖情關」的詛咒。為了拯救家族未來，數代女巫必須回到祖先的英國故鄉決戰。

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