梁詠琪完成26場全國巡演話劇 預告紅館個唱碌盡人情卡邀特別嘉賓

全情投入新專輯宣傳

日前來到最終站北京，與一班演員相處三個多月，Gigi內心難免不捨，她說：「連續三個多月朝九晚六一起排練、吃飯、演出，放假時相約看表演，過程非常充實和快樂。希望將來能把這劇目帶到更多的地方。我也非常感謝所有台前幕後夥伴們在這個新的領域上給我力量和支持。」

入行轉眼 30年，Gigi依然孜孜不倦勇於接受新挑戰，她坦言：「本來今年計劃好出唱片和做演唱會，當這個話劇來邀請時，有擔心過自己有沒有能力和時間應付，但人生來到這個階段，有甚麼不可以嘗試呢？人生要時刻保持好奇心，想試煉一下自己的能力，能否應付這麼一個大挑戰。透過主演這部話劇，磨練演技之餘，最重要是讓我更認識自己、挑戰自我。」前陣子每個星期都要飛去不同城市演出，現在終於可以專心留港工作。稍後 Gigi將全情投入全新國語專輯《溫柔的存在》的宣傳工作，以及 11月底在紅館舉行的《梁詠琪 Love Gigi 愛自己世界巡迴演唱會～香港站》。她透露為了今次個唱已用盡人情卡，邀請到在過去 30年陪伴並見證她成長的重要人物，在她的個唱上亮相。 Gigi表示：「今年對我和歌迷來說都是特別的一年，實在有太多想做的事情…我希望能為支持我的歌迷帶來更多驚喜，無論在音樂或演戲方面。感謝大家陪我走過這 30年，還有很多陪伴我成長、指引我的前輩與同行夥伴，他們全都會來到我的演唱會舞台！我相信每一場演出，都會成為現場上萬觀眾與我共同創造的美好集體回憶。」