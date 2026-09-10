Twins宣布12月會展開Sidetrack演唱會 阿Sa阿嬌唔玩紅館：我哋以歌會友

Twins今日宣布12月18至20日將於灣仔會展舉行一連三場Sidetrack演唱會《Twins Side by Side Concert》。

Twins今日（10日）宣布12月18至20日將於灣仔會展舉行一連三場Sidetrack演唱會《Twins Side by Side Concert》。這次開show唔玩紅館大場，阿Sa跟阿嬌謂今次是以歌會友，要跟fans來個近距離「肩並肩」接觸。 今次「的起心肝」開Sidetrack show，阿Sa直接了當：「因為未開過囉。」阿Sa指以前出了很多專輯，但並非每張專輯中的歌都可以派台，「入面有好多滄海遺珠、好多好歌，好想趁呢個機會唱返俾fans聽。」對於歌迷笑言她們經常「走數」，阿Sa即刻耍手擰頭，「唉！唔關我哋事。」阿嬌和議，「嗱！同找數冇關係嘅，係純粹我哋想開。」

《Twins Side by Side Concert》海報今日正式曝光。

選址會展驚唔夠人 這次選址會展，阿Sa解釋因為Sidetrack，所以不想要一個很大的場地，笑說：「又驚唔夠人啦，哈哈。」阿嬌即謂應該不會，阿Sa就話：「咁Sidetrack吖嘛，我相信我哋唱返主打嗰啲歌，應該大啲都冇問題。」阿嬌坦言不擔心，「我覺得Sidetracke嘅歌會係跟得好貼嘅歌迷先會識唱，同埋又可以同大家近距離啲，感覺唔需要太大嘅台面。」阿Sa又提到之前看過《容祖兒·My Secret·Live》，同樣是Sidetrack演唱會，覺得那種溫馨感覺很好，坦言想跟fans距離近一點，「所以今次就攞個中間，唔係細到好似阿祖咁細，但又未至於大到好似紅館咁大，就係喺會展啦。」阿嬌聽完都忍不住大讚，「講得好好。」至於有否向祖兒取經，阿Sa就話：「各有各做㗎嘛，佢嘅style又唔係我哋嘅style，佢上次嘅《My Secret Live》我都睇咗幾場㗎，都取咗（經）㗎啦。」她透露很多年前已經有在籌備，阿嬌則說想有一個以歌會友的感覺，說完二人忍不住大笑，阿Sa大讚阿嬌：「你真係講得好好呀，哈哈。」

歌單方面，阿Sa坦言第一輪選出六十多首Sidetrack，之後再篩選還剩四十幾多首，阿嬌問道：「我哋要唱幾多首呀？」阿Sa謂預計二十多三十首，阿嬌就話：「再加你心軟啦，加多10首，我諗三十幾四十差唔多。」她續說：「我揀歌嘅時候，對我嚟講全部都係新歌，哈哈。實在太陌生啦。」二人隨即大笑。問到會否於社交平台收集fans意見，阿Sa表示大概知道fans喜好，「因為我哋每一次開演唱會到最尾點歌嗰一part，有啲歌佢哋永遠重複又重複咁樣點。」阿嬌就「突破盲腸」，「重點！有我哋兩個就夠啦。哈哈，係咪？」阿Sa接話：「以歌會友，哈哈。」

演唱會名為「Side by Side」，阿Sa拆解當中意思，「『Side by Side』就好似我同阿嬌咁多年、二十幾年嚟，我哋都係肩並肩一齊去跨過無論係開心定係唔開心，高光或者低谷嘅時候，我哋都係肩並肩。而Sidetrack亦都係同我哋嘅主打歌一直喺度肩並肩，所以先至成就到一張好好嘅專輯。」至於海報的賽車手造型，阿嬌即說：「Track（跑道）吖嘛。」阿Sa解說：「落Track呀我哋。即係呢一條路其實一路都係我同阿嬌兩個一齊衝，同埋我哋真係未試過賽車手嘅造型，扮鬼扮馬我哋都扮得多啦。」阿嬌就話：「係扮型我哋未試過。」說完二人又再次笑到收唔到聲。