阿信與IShowSpeed蘋果發布會同框 邀請聽五月天演唱會

蘋果（Apple）發布會在9月10日凌晨舉行，擁有6一100萬粉絲追蹤的美國YouTuber IShowSpeed開直播走訪會場時，巧遇同樣受邀體驗新機的五月天主音阿信，跨界交流引發熱議。
本次蘋果發布會正式推出品牌首款摺機iPhone Duo，並升級了iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4及AirPods 5等產品。發布會打破慣例，未推出iPhone 18。當IShowSpeed問阿信最喜歡哪一款新機種時，阿信回答「iPhone Duo」，二人及後握手致意。
IShowSpeed中文回應
交流過程中，阿信和IShowSpeed分享很多網友叫他「甲亢哥」。IShowSpeed則用中文直呼：「我知道！我可以說中文！」IShowSpeed好奇詢問阿信是否住在上海，阿信則回應「台北」，並邀請IShowSpeed未來去聽五月天的演唱會。
IShowSpeed再度用中文說：「我會我會，你的……唱歌，你可以唱歌！」直播畫面曝光後，許多網民紛紛在社交平台討論，也有人笑稱2人驚喜同框彷彿是AI合成畫面。
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