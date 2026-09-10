熱門搜尋:
董建華逝世 施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Sep-10 15:34
更新：2026-Sep-10 15:34

阿信與IShowSpeed蘋果發布會同框 邀請聽五月天演唱會

分享：
阿信與IShowSpeed蘋果發布會同框 邀請聽五月天演唱會

阿信與IShowSpeed蘋果發布會同框 邀請聽五月天演唱會

蘋果（Apple）發布會在9月10日凌晨舉行，擁有6一100萬粉絲追蹤的美國YouTuber IShowSpeed開直播走訪會場時，巧遇同樣受邀體驗新機的五月天主音阿信，跨界交流引發熱議。

本次蘋果發布會正式推出品牌首款摺機iPhone Duo，並升級了iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro MaxApple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4及AirPods 5等產品。發布會打破慣例，未推出iPhone 18。當IShowSpeed問阿信最喜歡哪一款新機種時，阿信回答「iPhone Duo」，二人及後握手致意。

阿信拍了IShowSpeed肩膊示好 阿信與IShowSpeed以交流，網民笑言像合成影片 IShowSpeed問最鍾意那一款手機，阿信答「iPhone Duo」

IShowSpeed中文回應

交流過程中，阿信和IShowSpeed分享很多網友叫他「甲亢哥」。IShowSpeed則用中文直呼：「我知道！我可以說中文！」IShowSpeed好奇詢問阿信是否住在上海，阿信則回應「台北」，並邀請IShowSpeed未來去聽五月天的演唱會。

IShowSpeed再度用中文說：「我會我會，你的……唱歌，你可以唱歌！」直播畫面曝光後，許多網民紛紛在社交平台討論，也有人笑稱2人驚喜同框彷彿是AI合成畫面。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

iPhone Duo、iPhone 18 Pro Max及iPhone 18 Pro規格、顏色、價錢懶人包 iPhone Duo懶人包 iPhone Duo懶人包 iPhone 18 Pro Max懶人包 iPhone 18 Pro Max懶人包 iPhone 18 Pro 懶人包 iPhone 18 Pro 懶人包 iPhone Duo、iPhone 18 Pro Max及iPhone 18 Pro規格、顏色、價錢懶人包

ADVERTISEMENT

【👇送皇玥中秋月餅👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務