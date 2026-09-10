阿信與IShowSpeed蘋果發布會同框 邀請聽五月天演唱會

蘋果（Apple）發布會在9月10日凌晨舉行，擁有6一100萬粉絲追蹤的美國YouTuber IShowSpeed開直播走訪會場時，巧遇同樣受邀體驗新機的五月天主音阿信，跨界交流引發熱議。

IShowSpeed中文回應

交流過程中，阿信和IShowSpeed分享很多網友叫他「甲亢哥」。IShowSpeed則用中文直呼：「我知道！我可以說中文！」IShowSpeed好奇詢問阿信是否住在上海，阿信則回應「台北」，並邀請IShowSpeed未來去聽五月天的演唱會。

IShowSpeed再度用中文說：「我會我會，你的……唱歌，你可以唱歌！」直播畫面曝光後，許多網民紛紛在社交平台討論，也有人笑稱2人驚喜同框彷彿是AI合成畫面。

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