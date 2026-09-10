女神配對計劃2｜五女神閨密陣容曝光 求愛勇者關經翰自揭一夜情遭圍攻

第二集將安排周日（13日）播出，五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana），將撳燈挑選心水求愛勇者！今屆求愛勇者入圍標準有兩個，第一是得到三位或以上女神撳燈仔支持，第二是自己心儀的女神有份撳燈挑選自己，換言之，即使只有一位女神撳燈，該名求愛勇者依然有望入圍。

花生團亂入必成焦點

除了精彩刺激的撳燈過程，第二集會公開女神的「閨密花生團」成員，Roxanne 的閨密是游嘉欣（游游）、Mandy的閨密是鄧依婷、Amber的閨密是「高成彬」劉倬昕（Sam）、Juliana的閨密是「東張小花」鄧凱文、Kanis的閨密是其親家姐；Kanis家姐驚揭Kanis是「容易受傷的女人」，大爆：「見到佢每次分手都好受傷害，所以今日特登嚟決心幫佢搵一個好男人」、「佢對住男朋友同對住我哋完全唔同，兩個樣。」

除了Kanis家姐，其餘四位閨密都是爆料類型，當中爆得最爽的是「高成彬」Sam，她更搞笑公開Amber的海量擇偶條件：「佢鍾意高嘅、叻嘅、脾氣好、皮膚白、眼大、唔肥、斯文、怕醜，最緊要係天秤座！」至於游游，則半搞笑半認真指Roxanne鍾意「搵年紀大」，並在爆料期間再度展現她的招牌論盡：「我覺得佢應該適合五歲以上」，阿Bob聞言即更正為「大五歲以上」。至於阿Ju，則被鄧凱文及阿Bob踢爆好鍾意食嘢，其中阿Bob的「指證」最搞笑：「我哋拜完神好多燒肉，佢食咗半盒呀！佢真係好鍾意食嘢。」今屆「閨密花生團」特別之處，是可於觀察室直接打給閨密女神畀意見兼教路，為節目增添更多笑料。