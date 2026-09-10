熱門搜尋:
董建華逝世 施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Sep-10 18:18
更新：2026-Sep-10 18:18

Sydney Sweeney全裸迎29歲生日 為博彩公司拍睇肉廣告 (有片)

分享：
Ed3f17d5 454e 40d4 a872 d0b1aebfce18 Screenshot20260909at9.30.53AM

Sydney Sweeney為美國博彩公司拍全裸廣告。

性感女神悉尼斯威尼（Sydney Sweeney）後日（9月12日）迎來29歲生日，日前她搶先替自己「慶生」，為自創內衣品牌SYRN推出全新「Birthday Boobs」系列宣傳片，以生日派對為靈感，搭配多套新款內衣，以火辣造型宣傳自家產品。

同時，她最近亦為運動博彩平台Novig拍攝超性感廣告一向慷慨的Sydney今次更全裸上陣展露完美胴體，她更以誘人姿態拿起各種球類帶出主題，廣告商表示，選擇這種高調兼具備衝擊性作為宣傳方式，是希望在競爭激烈的App市場殺出血路，一於靠Sydney衝擊大眾眼球贏得宣傳之效。

7777 99 IG 22

火速崛起的Novig在美國時間9月9日推出首個廣告「Just Sports」，Sydney在近一分鐘的宣傳片中以肉感作招徠，拿起美式足球、籃球、網球、棒球、足球、桌球等，在廣告一開始，她說了一句：「Think you know sports? Prove it.」接下來把「Just Sports」這個概念玩到底。Sydney表示，今次企劃是希望以簡單而有趣的概念拍攝，把注意力完全放回體育，並透過自信、幽默、玩味的方式呈現。一如所料，廣告出街後引起極大迴響，Sydney的全裸片段及硬照隨即被瘋傳，當然少不了惹來批評，直指廣告踩界及賣弄色情，直指廣告兒童不宜。

HRx8oicaIAA5RDx Images (1) 04 9 HRyRBo8aIAAikpJ SZXd7usjtaeHTqCAbPF DKB0bC5HznertJCMHLSQjBw 2111f4da06b44f309ae4e8c634b96eea sm 97 7

ADVERTISEMENT

【👇送皇玥中秋月餅👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務