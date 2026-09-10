Sydney Sweeney全裸迎29歲生日 為博彩公司拍睇肉廣告 (有片)

同時，她最近亦為運動博彩平台Novig拍攝超性感廣告，一向慷慨的Sydney今次更全裸上陣展露完美胴體，她更以誘人姿態拿起各種球類帶出主題，廣告商表示，選擇這種高調兼具備衝擊性作為宣傳方式，是希望在競爭激烈的App市場殺出血路，一於靠Sydney衝擊大眾眼球贏得宣傳之效。

火速崛起的Novig在美國時間9月9日推出首個廣告「Just Sports」，Sydney在近一分鐘的宣傳片中以肉感作招徠，拿起美式足球、籃球、網球、棒球、足球、桌球等，在廣告一開始，她說了一句：「Think you know sports? Prove it.」接下來把「Just Sports」這個概念玩到底。Sydney表示，今次企劃是希望以簡單而有趣的概念拍攝，把注意力完全放回體育，並透過自信、幽默、玩味的方式呈現。一如所料，廣告出街後引起極大迴響，Sydney的全裸片段及硬照隨即被瘋傳，當然少不了惹來批評，直指廣告踩界及賣弄色情，直指廣告兒童不宜。