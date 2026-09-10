李龍基獲吳大強介紹異性 被王青霞搞到有陰影唔敢拍拖住

李龍基到九龍灣出席長者歌唱比賽，他大讚參賽者質素高，非常有實力。問到他會否長唱下去，他表示只要有人肯聽便繼續唱，直至自己不能再唱為。他透露早前去澳洲登台，唱足三小時，有千人入場支持，更不停叫encore，唱得非常開心。 早前基哥現身《玄戰》，獲批有桃花，他表示很多事情都是上天安排，「要嚟嘅咪嚟囉，要走嘅亦都要走。」至於「先知」的預測，他說：「有啲唔係咁準確，有個話我前任走咗，係非常不準確。」他坦言不抗拒認識新朋友，但自從王青霞之後，現在會小心交朋友。

李龍基自言現在是單身，亦感到有些女性「有意無意咁」，但現在還是比較喜歡單身自由生活，暫未有拍拖打算，也沒有刻意去認識新對象。他說：「我依然好似築起個圍牆⋯⋯（係咪因為上一段感情嘅陰影？）哈哈，都有些少，會有所警剔。」問到王青霞跟他還有沒有聯絡，他表示早前陳觀泰離世，王青霞傳來他跟陳觀泰在中山飲茶合照，自己看完也沒有回覆。 早前他被拍到跟一名女子入場看《中年好聲音4》決賽，他否認對方是女朋友，而是吳大強的好友，自己入到場才知道跟吳大強分開坐。「佢老早問我，我以為同佢坐，嗰朝佢就話要分開坐，但有個朋友去，問我介唔介意，我話唔介意，亦都唔知男定女，去到先知係女士。大家都佢偈，都有人問係咪吳大強想撮合，我就唔知啦，我諗就唔係。」

基哥透露有跟那位女士交換電話，但完騷之後便沒有聯絡。提到女方可能被報道嚇怕，基哥說：「喺我身邊嘅女士們，都對我有啲防範，好驚俾被影到、被人講，唉⋯⋯唔知丫⋯⋯」問到吳大強的朋友是不是單身，他表示沒有去了解，只是當認識一個朋友交換了聯絡方式而已。