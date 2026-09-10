Oscar方智弘洗冷氣爆紅 收海量私訊問價佔一成涉三級內容？

新城知訊台節目《放飯ICU》今集請來OneUp成員Oscar方智弘任嘉賓，由於他最近參加TVB節目《女神配對計劃２》以「冷氣技工」身份而人氣急升，方智弘大談突然成為坊間焦點的生活變化、感情觀及演藝夢。他透露節目出街後，翌日搭電梯即被鄰居認出並獲打氣，直言感覺夢幻。 Oscar在節目中表示，《女神配對計劃２》播出後，他搭電梯即被鄰居認出，一開電梯門便對他說：「加油啊！」令他非常開心。Oscar又指，社交媒體流量上升後收到大量私訊，其中約六成是查詢洗冷氣價錢，兩至三成是為他打氣，餘下一成「未必講得」，引來主持們大笑。他更自爆私訊中約九成半是女仔，只有極少數是男性。問及他心目中的女神時，Oscar節目後回應稱是女團aespa成員Giselle。

客戶以主婦居多 談到清洗冷氣工作，Oscar表示客戶多數是家庭主婦，年齡約40歲左右，大家好好傾，有時清洗完冷氣機，他會坐着與對方多聊一陣才走。主持問到有否試過獲客人留下來食飯時，他則稱未試過，並笑指這是界線，若留下來，客人的老公回家時見到會感到奇怪。Oscar又透露，平時清洗冷氣裝束是以背心或T-shirt配上短褲，口罩戴一半，若戴帽便不戴口罩，或相反。 主持問到有否遇過不禮貌甚至性騷擾，Oscar表示不禮貌就一定有，例如有些客人會認為「你係一個洗冷氣嘅啫！我而家係你嘅客，即係我要你做咩你就做咩嘢」。他通常會看對方有無道理，若無道理便做回應分的工作，不會太理會。他亦指男主人與女主人有分別，男人較隨意，女人則會嫌三嫌四、看得較細緻仔細，例如會看著你處理、介意地板情況等。

談到爆紅與昔日宣傳的分別，Oscar感嘆做幕前很看時運，如今更深信際遇的重要。他強調會以幕前工作為優先，但冷氣本業仍會繼續，以支撐追夢。他透露入行前曾從事不同工作，因不適應銷售員的工作而感到精神疲勞，後來他在Facebook應徵冷氣學徒，因工時較短、收入較高而入行，現時他能夠清洗分體式、窗口式及中央冷氣，但主要接居家訂單，他認為分體式最輕鬆。

失戀暴瘦至 48公斤 節目中Oscar亦大談擇偶條件，直言「鍾意姐姐」，接受到大他10年的女士，因自己思想較成熟，喜歡精神上、情緒上被照顧的感覺。他透露拍過兩次拖，初戀維持五年，第二次兩年，第一次分手時體重由60公斤暴跌至48公斤，每日到拍拖舊地哭泣，令父母非常擔心。他笑言現時以事業為重，若拍拖他會是細心、專一、講道理但不黐身的男友，缺點是少表達感受及「財力不足」。他將屋企人排第一，事業第二，愛情第三。 Oscar亦自爆以前自己的外貌與現在有很大不同，但他強調沒有整容。他形容以前自己的外貌「好腫，跟住隻眼好似一字咁樣」，更直言看到鏡中的自己都覺得「窄窄哋」。他透露家中有三位哥哥一位姐姐，哥哥們眼睛大、五官輪廓深，因此他不開心甚至喊，向天祈求「點解我唔可以好似佢哋咁樣？」後來過了一至兩周便開始變樣，可能適逢青春期，「慢慢變雙眼皮，跟住隻眼會大啲，跟住個鼻高啲，輪廓深啲」，剛好變化的時間約在他參加《全民造星V》前不久。

Oscar又提到，空閒時會看王嘉爾的表演來提醒自己的目標，直言沒有王嘉爾未必想做幕前，希望像對方一樣在舞台自如，並傳遞正面狀態。最後Oscar亦不忘介紹其所屬組合OneUp今年推出的第四首單曲《你忘掉比我記得的多》。