魏浚笙認13萬租半山豪宅 獲何爵天大讚有喜感

由何爵天執導的首部HOY處境劇《你的保安 李寶安》，昨日進行拍攝，李尚正（阿正）、麥沛東聯同客串演出的魏浚笙(Jeffrey)齊齊現身，Jeffrey以金髮黐鬚型造亮相，在劇中演講廣東話的外籍住客，他笑言參考《怪奇物語》(Stranger Things)，又像《反斗奇兵》的胡迪，特恴在頭上加幾棵「草」，帶出「西化」與陽光草原的感覺。

導演何爵天自言在電影《浪花男女》已認識Jeffrey，大讚對方有喜感，今次處境劇角色可算是度身訂造，預計客串約10集。Jeffrey直言想加戲，可從麥沛東和李尚正兩位好戲之人偷師，問到可擔心兩位「前輩」爆吐難以接招，他笑言不擔心，「接唔住咪下個take囉！NG一定有。」提到早前被指以月租13萬租下港島中半山一個複式單位，Jeffrey笑言多謝大家關注，「之前租約期滿才搬到這裏居住，最緊要住得舒服。」談到與好友Tyson Yoshi(程浚彥)做鄰居，他就表示無意透露對方私隱，不過未搬屋前，不時會特地從馬鞍山舊居出來，相約Tyson一起健身室。至於可有置業大計，他稱未知道，又說笑指自己終極目標是建立「電影帝國」做老闆。他主演的《浪花男女》上映逾一周，票房未破百萬，問到可感失望時，他就指心理質素不會受票房影響，並會盡量抽空謝票與觀眾交流。

李尚正和麥沛東聽聞Jeffrey花13萬租屋，即表示要向他學習理財，阿正笑言付不起13萬房租，短期目標是能租住一個月。日本前AV女優濱崎真緒亦有份參演，麥沛東就期待跟對方演對手戲，自爆已即時向老婆「備案」，「我的角色視濱崎為偶像，好尊敬她，沒有愛情線。」阿正自言要保持形象，無法享艷福。