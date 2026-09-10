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出版：2026-Sep-10 21:30
更新：2026-Sep-10 21:30

李澄晴性感泳照超曝光超有睇頭 大膽衣著化身sexy小魚仙

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李澄晴個人IG的照片令人目不暇給。

應屆友誼小姐李澄晴參選前的個人IG近日曝光，內有大量性感泳照，以及不少大膽衣著，跟參選予人乖巧印象的她截然不同。特別是她於年初在富國島的大眼睛三點式泳照，更令人忍不住大讚「李澄晴好大對眼」。

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在她的個人IG見到，一頭紅髮的她，妝容比大會安排的化妝更精緻，而且有些拍攝角度驟眼看上去更有點似連詩雅。相中見到李澄晴去過不少地方留倩影，而且更新頻密。雖然李澄晴並非波濤胸湧之人，但她也穿不少突顯胸脯線條的服裝，中門大開，超級deep V應有盡有，令人目不暇給。

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李澄晴接受訪問時，表示自己在英國留學期間，每個月都會去一次旅行，所以希望加入TVB之後，多些拍旅遊節目。對於她在個人IG有大量靚相，當中不乏性感衣著，她說︰「我好鍾意影相，我咩風格都鍾意嘗試。」談到她「好大對眼」，她笑謂︰「係呀！其實我好鍾意著特別嘅衫，之前學fashion buying，對fashion有自己見解，所以我好鍾意自己嘅配搭。」

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問到她何時再以小魚仙Ariel的紅髮再現，她說︰「希望可以啦！我想呀！紅色幾旺我，而且覺得幾好睇！」由於她參選之後，無法按自己的喜好化妝，而且妝容好像自己化的比較好，她表示現時所有化妝由TVB安排，但各有特色，不同人看上去也會有不同感覺。

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