林奕匡釗峰率多位歌手一齊跑 11‧29紅磡海濱有VIVA+ IdG 輪住跳唱

屈臣氏集團185周年首度舉辦的《屈臣氏蒸餾水 We Care Run慈善跑2026》將於11月29日（星期日）登陸紅磡海濱長廊及黃埔天地，前香港著名女子單車運動員及奧運會獎牌得主李慧詩擔任鳴槍嘉賓，參加賽事的歌手包括林奕匡、梁釗峰、黎展峯、力臻、何晉樂、林芊瑩、馮熙燮、泰倫斯、陳浩、梁煒謙、翟俊威、IdG Sundae，聯同香港運動員尹詩慧、尹焯熙、何允輝，與跑手們一同為慈善出力，預計吸引約1,500人參與。

賽事設有2公里親子跑、5公里及10公里個人計時賽，以及企業隊際賽。其中，2公里親子跑以菓汁先生為主題，參加者更可穿上特色親子造型參賽，爭奪「最佳造型獎」。5公里及10公里賽事則讓跑手挑戰個人紀錄，企業隊際賽亦考驗團隊默契。

首屆活動特別注入「植根香港‧關心共融」的核心精神，完成賽事後，跑手可繼續到黃埔船景街參與嘉年華。現場由上午10時30分開放至下午4時，設運動體驗、親子遊戲及品牌攤位，藝人及表演嘉賓亦會登台演出，演出歌手陣容包括林奕匡、泳兒、曾比特、張馳豪、黎展峯、力臻、何晉樂、林芊瑩、林沚羿、馮熙燮、柯雨霏、穎喬、泰倫斯、陳浩、梁煒謙、翟俊威、VIVA、IdG Bubbles、IdG Sundae、IdG 2%及SURFIVE等，市民即使不參賽，亦可到場感受海濱跑步氣氛及欣賞節目。