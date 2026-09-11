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娛樂
出版：2026-Sep-11 10:30
更新：2026-Sep-11 10:30

AK江𤒹生新歌邀Day@COLLAR發展雙故事MV 被守宮蜥蝪嚇到尖叫

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AK江𤒹生新歌《傷心萬里通》MV邀Day@COLLAR任女主角。

MIRROR成員江𤒹生(AK)剛完成《WTF 3.0》演唱會，昨日推出全新單曲《傷心萬里通》邀得 Wyman（黃偉文）首度合作填詞，AK透露起初收到歌詞時感到十分驚喜，能夠首度與Wyman合作感到非常高興，亦相當佩服對方能將飛行里數概念注入情歌。他表示：「邀請到Wyman幫我填詞係非常之開心！佢對每首歌都有好獨特嘅見解。今次佢用呢個理數去比喻一段得不到嘅愛情故事，我完全諗唔到，呢個比喻方法真係好犀利。」他花了不少時間消化歌詞，希望能精準投入概念，演繹這段無疾而終的情感。

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早收demo 延遲3個月推出

新歌由潘宇謙作曲、Nick Wong 編曲及陳考威監製，是繼《心死了幾百次》後再次與Nick Wong 和陳考威合作。年初AK接受電台訪問，為《攬緊處理》宣傳時，透露於4月已收到demo，原定於6月推出。但AK上半年忙於為電影《我們不是什麼》宣傳、接拍另一齣動作電影，以及排練舞台劇《The Magic Hour魔幻時刻》的，延至9月才推出《傷心萬里通》 。

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「雙故事串聯」MV

MV故事講述一個男仔遇上心儀女生並傾盡心思追求，可惜兩人之間未遇上最好時機，加上誤會最終無法走到一起，再次讓愛情落空。女主角方面，AK 特別找來小師妹 Day（許軼@COLLAR）擔綱，同時AK亦會為Day即將推出的新歌 MV 擔任男主角。兩首新歌 MV 採用罕見的「雙故事串聯」模式，AK 說：「兩個故事喺同一個 MV 中互相關聯係個創新嘗試。之前同佢影過一次雜誌，今次算係第一次合作拍 MV，拍攝時間比上次長，感覺好新鮮亦好特別。」

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自認驚爬蟲類動物

除了阿Day之外，拍攝現場更邀請了一位爬蟲類特別嘉賓——守宮「波仔」同場演出，為 MV 增添不少豐富元素。雖然 AK 坦承對爬蟲類動物有點戒心，但依然放膽嘗試，拍攝期間更發生一段爆笑小插曲。AK 說：「其實我對爬蟲類真係有啲驚，但因為 MV 中講條守宮係我養，導演想我同佢多啲交流，叫我試吓將佢屋企舉起，點知佢突然郁……我唔小心大叫左，嚇親佢，我要同波哥（守宮）講聲唔好意思！」AK期待樂迷能透過《傷心萬里通》感受這份獨特的愛情共鳴，並笑言希望大家聽歌之餘，亦能投入這部充滿心思與視覺驚喜的 MV 作品。

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