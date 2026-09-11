羅天宇認與陳懿德熱戀期 爆羅媽讚不絕口：朝結婚方向進發

羅天宇與「東張女神」陳懿德（德德）2024年傳出緋聞後，多次被拍到私下約會兼「見家長」，德德去年在《萬千星輝頒獎典禮2024》奪得「最佳女新人」時，亦曾在台上激動多謝「好朋友」，但二人卻一直未有公開認愛。隨着戀情逐漸穩定，日前羅天宇接受傳媒訪問時，終於首度大方承認戀情，更直言已視德德為結婚對象。

公開認愛

陳懿德早前被拍到與羅天宇結伴聽慈善音樂會，羅天宇更攬住她的腰，非常sweet。問到會否趁機公開戀情，當時她甜笑表示重要事情交由男方公布，並謂：「我哋而家係好開心好幸福。」相隔一星期，羅天宇日前接受傳媒訪問，為9月底中年好聲音4《愛爆動物音樂秀》宣傳時，終於一反以往低調作風，大方承認與德德的戀情。他甜蜜表示：「係！我哋好幸福，熱戀期！」直言二人已秘密相處數年，感覺一直非常好。他形容雙方性格「一凹一凸」，外界覺得德德外向，自己則較內斂，但私底下其實他比女友更多話說，二人正好互補，大部分時間都相處融洽。

