何雁詩安排囝囝移居溫哥華 與鄭俊弘輪流穿梭兩地聚少離多

何雁詩與鄭俊弘於2020年結婚，婚後迎來兒子Asher。2024年二人首公開兒子確診罕見遺傳病「天使綜合症」。為幫助兒子改善發展問題，他們曾多次帶Asher遠赴美國接受密集治療，Asher更學會爬行及用叉進食，取得明顯進步。近日，何雁詩出席活動時透露，現年4歲的兒子已移居溫哥華，她與老公需輪流飛往當地照顧，同時她亦回應了早前重提小三風波，引發的婚變猜測。

兩地奔波照顧

何雁詩表示兒子現時已在溫哥華生活，她每個月便會飛往當地陪伴兩至三星期，與老公鄭俊弘在時間分配上相當有默契，雖然大家見面少了，但二人會透過群組保持聯絡。她認為當地空間寬敞、氣候舒適，對兒子的成長有正面幫助，希望能創造更多美好回憶。不過她也坦言，兩地往返開支不小，工作安排上亦會更困難，但主要亦以家人為優先。

強調感情未變

何雁詩早前在節目中被追問小三風波，若當年得悉鄭俊弘的感情狀況，是否仍會選擇與對方發展，當時，她思考數秒後直言：「如果我知道晒佢當時嘅所有嘅感情狀況，我唔會同佢一齊」，這番話被網民解讀為她後悔當年的介入。對此，何雁詩親回指當時是在未準備好的情況下回應，怕不回答問題會顯得沒禮貌，但未來若遇到令她不適的提問會選擇拒絕，她強調與老公的感情未變，關係依然穩定。