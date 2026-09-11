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娛樂
出版：2026-Sep-11 12:30
更新：2026-Sep-11 12:30

何雁詩跟囝囝移民溫哥華 與鄭俊弘聚少離多

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何雁詩為兒子移居溫哥華，透露與鄭俊弘聚少離多。

何雁詩與鄭俊弘於2020年結婚，婚後迎來兒子Asher。2024年二人首公開兒子確診罕見遺傳病「天使綜合症」。為幫助兒子改善發展問題，他們曾多次帶Asher遠赴美國接受密集治療，Asher更學會爬行及用叉進食，取得明顯進步。近日，何雁詩出席活動時透露，現年4歲的兒子已移居溫哥華，她與老公需輪流飛往當地照顧，同時她亦回應了早前重提小三風波，引發的婚變猜測。

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兩地奔波照顧

何雁詩表示兒子現時已在溫哥華生活，她每個月便會飛往當地陪伴兩至三星期，與老公鄭俊弘在時間分配上相當有默契，雖然大家見面少了，但二人會透過群組保持聯絡。她認為當地空間寬敞、氣候舒適，對兒子的成長有正面幫助，希望能創造更多美好回憶。不過她也坦言，兩地往返開支不小，工作安排上亦會更困難，但主要亦以家人為優先。

強調感情未變

何雁詩早前在節目中被追問小三風波，若當年得悉鄭俊弘的感情狀況，是否仍會選擇與對方發展，當時，她思考數秒後直言：「如果我知道晒佢當時嘅所有嘅感情狀況，我唔會同佢一齊」，這番話被網民解讀為她後悔當年的介入。對此，何雁詩親回指當時是在未準備好的情況下回應，怕不回答問題會顯得沒禮貌，但未來若遇到令她不適的提問會選擇拒絕，她強調與老公的感情未變，關係依然穩定。

09 Apparently kids under 12 get in for free so…free rider for the weekend!!!More so to see all the Adventures with Asher!!!Our first trip to Banff National Park!!Traveling with our son with disab (1) 704387034 1406026014665678 560602551455127913 n

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