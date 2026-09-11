譚詠麟演唱會｜歌迷展出多年珍藏 重溫譚詠麟的黃金歲月

「校長」譚詠麟相隔11年再度踏上紅館舞台，帶來《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會—終極篇》香港站，今晚（11日）開鑼。成立於 2003年的民間歌迷組織ATI譚詠麟學堂籌辦《我在意譚詠麟刻骨銘心時光展》， 集合私人珍藏，完整回顧譚詠麟由出道至今的演唱會、唱片、電影等等的事蹟 。

展覽屬歌迷自發非牟利活動，所有展品均為歌迷多年收藏，當中包括歷年絕 版演唱會海報、門票、應援道具、舞台紀念周邊產品等，單是專輯「愛的根源 」便已展示了40個不同版本。