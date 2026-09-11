譚詠麟演唱會｜歌迷展出多年珍藏 重溫譚詠麟的黃金歲月

「校長」譚詠麟相隔11年再度踏上紅館舞台，帶來《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會—終極篇》香港站，今晚（11日）開鑼。成立於 2003年的民間歌迷組織ATI譚詠麟學堂籌辦《我在意譚詠麟刻骨銘心時光展》， 集合私人珍藏，完整回顧譚詠麟由出道至今的演唱會、唱片、電影等等的事蹟 。
展覽屬歌迷自發非牟利活動，所有展品均為歌迷多年收藏，當中包括歷年絕 版演唱會海報、門票、應援道具、舞台紀念周邊產品等，單是專輯「愛的根源 」便已展示了40個不同版本。
今次ATI 所有成員自資舉辦展覧，耗盡一切人力物物，有限的資源，沒有政府 資助，沒有廣告宣傳，在什麼都沒有的情況下 用盡心力去搜羅資料，整合，設 計，足足三個月之多，每日不眠不休，不斷的開會及聯絡，目的只是為了譚詠 麟！為了9月個唱作最大的應援，傳盛給年青一輩他的輝煌成就， 重溫歷年譚 詠麟在歌唱、演唱會、電影的傳奇歷史，當然也是慶祝ATI成立23周年的紀念活動。
為豐富展覽內容，大會特別邀請資深黑膠唱片專家黃國恩先生主持音樂分享會 ，現場分享及解讀譚詠麟相關演唱會影音藏品，涵蓋黑膠大碟 、LD、DVD、CD 等珍貴實物，從專業角度拆解影音背後的製作故事與時代價 值。整個展覽純粹出於歌迷對譚詠麟的支持與熱愛，藉藏品留存粵語樂壇珍貴 回憶。