朱晨麗著重另一半駕駛態度 安全感最重要

朱晨麗日前出席汽車活動並擔任剪綵嘉賓，席上與日本知名職業車手兼豐田GR開發車手佐佐木雅弘先生 （Masahiro Sasaki）、 以及LWMG行政總裁方偉成先生大講車經。提到汽車，朱晨麗自爆鍾情觀看賽車，喜歡那種速度感和刺激感，講到擇偶條件，她笑言有「車牌」當然加分，但重點是要「夠安全」：「將來另一半嘅車品好緊要，佢駕駛態度點樣，完全反映係咪能照顧家人安全，所以揸邊類型車唔係首要條件，安全第一先最重要。」



未慣跳出舒適圈 自7月離開無綫後，朱晨麗工作量有增無減，早前在廣州開騷，令她體驗到「歌手唔易做」，因為站在舞台需要很大勇氣，談到未來大計，朱晨麗不諱言要嘗試多方面發展，但直言還未適應跳出「舒適圈」：「目前所有嘢都係嘗試中，喺斟洽工作上最唔習慣，凡事都要親力親為，可能好多嘢傾完一大輪，最後都無結果！以前食慣『甜橙』，依家要試吓食『檸檬』，哈哈！」問到朱晨麗最想跟哪位藝人合作？她毫不猶豫表示想與古天樂Re-U，原來兩人曾在《倚天屠龍記之九陽神功》飾演張無忌父母張翠山和殷素素，所以很期待與古生再有機會合作。

趙璧渝瓣數多多 此外，趙璧渝首次參與汽車活動，並擔任活動司儀，笑言心情興奮又緊張，提到揸車，原來趙璧渝是「辣妹」一名，她說：「本身喜歡揸車，當年考棍波一take pass，我為此感到好自豪，好多男性朋友仲讚我揸車夠大膽。」愛挑戰顯然是趙璧渝的本性，事業上除了幕前的發展，她最近還取得國際瑜伽導師認證及科學頌缽療癒師雙證書，更成立了workshop從事頌缽與瑜伽等工作。