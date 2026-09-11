雷宇揚離世｜曾為囝囝推job 做爸爸戒飲酒萬事以仔為先

人稱「鬼王」的雷宇揚於本月7日因胃癌於廣州病逝，終年62歲。好友吳志雄向其太太親自證實死訊。雷宇揚於12年與較他年輕21歲的內地前新聞主播馬荔結婚，14年兒子「雷庭」出世，當時雷宇揚透露取名「雷庭」寓意他家庭為重，當時49歲的他表示沒有想過做爸爸，甚至為囝囝推job，但求見證他成長。

雷宇揚婚後移君廣州，並為囝囝報國際學校。他在雷庭出世頭2年，拼命工作，待囝囝3歲時，重心放在家庭上。他認為小朋友在9歲後會有自己的同學朋友，到時就不再跟父母，有自己的世界，所以每當工作完畢，都會盡快回家，絕少應酬。如果工作太遠太辛苦，或者去好多日就一律不接，也戒掉飲酒習慣，曾謂：「依家好少見朋友，唔會好似以前單身咁，冇嘢做出去飲酒，依家出去飲酒係零。」