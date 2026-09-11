雷宇揚離世｜曾為囝囝推job 做爸爸戒飲酒萬事以仔為先

人稱「鬼王」的雷宇揚於本月7日因胃癌於廣州病逝，終年62歲。好友吳志雄向其太太親自證實死訊。雷宇揚於12年與較他年輕21歲的內地前新聞主播馬荔結婚，14年兒子「雷庭」出世，當時雷宇揚透露取名「雷庭」寓意他家庭為重，當時49歲的他表示沒有想過做爸爸，甚至為囝囝推job，但求見證他成長。
雷宇揚婚後移君廣州，並為囝囝報國際學校。他在雷庭出世頭2年，拼命工作，待囝囝3歲時，重心放在家庭上。他認為小朋友在9歲後會有自己的同學朋友，到時就不再跟父母，有自己的世界，所以每當工作完畢，都會盡快回家，絕少應酬。如果工作太遠太辛苦，或者去好多日就一律不接，也戒掉飲酒習慣，曾謂：「依家好少見朋友，唔會好似以前單身咁，冇嘢做出去飲酒，依家出去飲酒係零。」
他過去曾在訪問中表示一切以囝囝為先，不但戒酒，更一改在內地坐車不扣安全帶的習慣，擔心發生甚麼事，沒有人照顧兒子，並謂：「我以前覺得自己是最重要，現在是兒子，我張開眼就想起他，做任何決定，今晚吃什麼菜都是想起他，這個是最大改變，相信所有父母都會這樣。」
在學業上，他從不催谷兒子要有好成績，直言覺得香港教育「變態」，認為小朋友應該玩，識字就得，最緊要開心，否則怎樣迫也沒用。