張國榮70誕辰音樂會明晚舉行 出動1,956部無人機向「哥哥」表達思念

明天（9 月 12 日）是「哥哥」張國榮的70歲誕辰，當晚將於西九文化區安盛竹翠公園舉行《繼續寵愛・張國榮 70 誕辰・音樂會》。音樂會主辦機構天星娛樂總裁陳淑芬（陳太）與團隊連月籌備，力求以最高水準向「哥哥」致敬，並回饋每一位「哥」迷。當彩排時看到無人機演出從構思變為現實，陳太表示：「好感恩，構思終於實現了。」 陳太同時宣布好消息：「感謝大家支持！音樂會門票全部售罄，一眾演出嘉賓已陸續進行彩排，大家抱著同一宗旨：以愛相聚，延續思念！期望把最好的舞台帶給大家，繼續寵愛張國榮。」主辦方特別鳴謝以下演出嘉賓（按中文姓氏筆劃排序）：莫文蔚、許冠傑、張衛健、陳松伶、陳卓賢、陳潔靈、黃洛妍、馮熙燮、甄敏芳、謝天華、鍾鎮濤、鍾懿、顏米羔、蘇永康及譚耀文。

今次活動在戶外舉行，製作團隊特別籌備一項只有在戶外場地才能實現的特別環節：「我們希望在音樂會進行至晚上9時12時，讓1,956部無人機飛上天空，呈現多個慶祝張國榮70歲誕辰的圖案。1956是『哥哥』的出生年份，這個數字對『哥』迷別具意義。」



以無人機向歌手致敬，這是音樂會史上極其罕見的嘗試，縱觀近年香港亦鮮有此番規模的。今次，在 Leslie 70 歲生日，以無人機表演們送給大家及「哥哥」。陳太補充：「演出前，飛行團隊已在竹翠公園上空進行彩排，務求精益求精。期望今個星期六，讓所有愛錫『哥哥』的朋友及『哥』迷一起度過這個難忘的晚上。」