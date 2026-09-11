鍾麗淇傳入ICU｜母曾患「漸凍人症」 家族成員受罕見病史連環打擊

鍾麗淇今日(11日)突傳健康告急已入住深切治療部（ICU），有消息指她疑步亡母後塵，患上罕見病「漸凍人症」。其後她發聲明懇請大家尊重其私隱，呼籲外界切勿對其健康或病情作任何揣測，並給予他們空間。回望鍾麗淇的家族成員，似乎一直逃不開罕見病魔；母親曾對抗「漸凍人症」，兄長年少時因肌肉問題離世，長女Isabella則患「四號染色體缺損綜合症」。

由乳癌到「漸凍人症」 鍾母黎少蓮早年移民加拿大，一手帶大三名子女。1999年，她接受子宮良性瘤手術，同年經常無故跌倒，卻一直找不出原因；翌年又確診乳癌，開刀後保住性命。至2001年，她確診「運動神經元病」，亦即「漸凍人症」。醫生當時直言無藥可醫，同類患者普遍只有兩至五年壽命，但鍾母沒有放棄，反而積極安排餘生，又擔任香港肌健協會副主席，四出為病友打氣。病情後期，她身體幾乎動不了，說話和吞嚥都變得艱難；2010年，她坐在特製輪椅和病床上見證女兒出嫁，同年12月還努力張開雙臂，抱過初生孫女Isabella。這段十年抗病歲月，成為鍾麗淇人生中最深刻的一課。

哥哥19歲肌肉急萎縮 至於，鍾麗淇的哥哥19歲時肌肉突然迅速萎縮，最終不幸離世。由於發病太急，家人連他是否患肌肉萎縮症都未能進一步確認。

大女患 罕有基因病 鍾麗淇長女Isabella於6個月大時，被診斷患上「四號染色體缺損綜合症」的罕有基因病，自小不能行路及自理，當時醫生更診斷活不過兩歲，但鍾麗淇沒有放棄，兩夫婦努力不懈悉心照顧Isabella，如今大女已經15歲，早前趁暑假更舉家到三亞旅行，於當地水上樂園消暑度假，同行還有「七魔女」閨蜜周家蔚、梁靖琪。鍾麗淇常以「公主戰士」稱呼女兒，並說過女兒樂觀堅強的笑容，是她克服困難的力量。如今，她突傳出轉入ICU，圈中好友和網民都紛紛為她打氣。

感恩老公 不離不棄 鍾麗淇曾在訪問中談到Isabella發現有病的時候，同時母親又離世，在雙重打擊下發揮為母則強的精神撐下去。她曾說：「Isabella出世之後佢都郁唔到，我成日替佢唔開心，但係佢（媽咪）會叫我唔好諗，媽媽係有呢個病，但佢都會努力撐落去。媽媽影響到我，佢唔做用言語教我，而係實際做出嚟我都係咁樣教我小朋友。」鍾麗淇最多謝老公不離不棄的支持：「特殊家庭離婚率係45%，比正常高很多，但我哋都冇，我哋兩個都好堅強、加在一起變得更堅強，佢好照顧我哋，唔使我擔心太多嘢，等我可以專注喺女兒身上。而家我好開心，我好愛我嘅老公，好愛我嘅家庭。」