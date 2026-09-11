梁洛施罕談與男友馬浴柯零拗撬 透露三兒子感情狀況

梁洛施（Isabella）以星級代言人身份出席perFACE新店開幕儀式。早前她遠赴巴黎拍攝全新品牌廣告，Isabella坦言今趟旅程格外難忘。憑藉自信而優雅的個人氣場，Isabella將品牌的理念演繹得更加鮮明生動。她認為女性的自信與光彩，源於對自我的堅持；美貌是命中注定，但保持完美無瑕則可以由自己掌控。她認為現代女性無須迎合單一的審美標準，真正動人的，是清楚知道內心所想，並以行動作出選擇，自信掌握屬於自己的人生主導權。她更特別大讚今次巴黎拍攝團隊的專業與默契，無論取景、造型以至每一個鏡頭細節，都力求將巴黎獨有的優雅格調與品牌美學完美融合。

三子愈來愈獨立 梁洛施目前經常要穿梭香港與北京兩地，兼顧家庭與事業。她在開幕活動上大方分享與三名兒子的相處日常，又罕談與男友合作拍戲的感受，全程笑容滿面，狀態甚佳。談到三名兒子，她透露長子李長治已17歲，一對孖仔李長軒與李長亨則16歲，笑言他們已由小朋友變成「大朋友」。她指兒子們日漸獨立，學業上會自行安排補習，剛剛開學了，自己的自由時間增加亦輕鬆不少。

親子關係如朋友 梁洛施透露有時工作，兒子會充當小助手陪伴在側，不想跟隨則會相約朋友外出。母子間感情極好，亦會分享秘密，兒子更聲稱「冇女朋友」，但她就笑言不知真假。她慶幸兒子們踏入青春期沒有太多煩惱，性格好動，熱愛滑雪、籃球和足球，惟對她獨愛的網球興趣不大，並希望明年能安排一家人一起滑雪。被問到兒子是否有興趣入娛樂圈，梁洛施直言「好似冇乜興趣」，現階段仍在摸索目標，認為應先好好享受校園生活。 情侶檔零拗撬

梁洛施強調現時專注拍戲，正等待與男友馬浴柯合作的《重生2》，以及與張頌文、呂爵安、柯煒林合演的《紙盒藏迷》上映，期待作品能於今年內與觀眾見面。她更冧爆表示與馬浴柯合作沒有拗撬，大家相處非常開心，問到未來會否繼續情侶檔拍戲，就要視乎情況而定。