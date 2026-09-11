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娛樂
出版：2026-Sep-11 19:20
更新：2026-Sep-11 19:20

雷宇揚離世｜陳欣健揭上月已得知情況轉差拒見面 葉子楣憶對方聲音沙啞

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陳欣健揭上月已得知雷宇揚情況轉差。

人稱「鬼王」的雷宇揚本月7日因胃癌於廣州病逝，終年62歲，其太太馬荔親自證實死訊。據知，家屬將於明天在廣州為他舉行告別儀式。雷宇揚死訊傳出後，陳欣健、葉子楣、古天樂、關寶慧、施念慈等圈中好友先後悼念。

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2年前雷宇揚現身陳欣健的派對，亦是他最後一次公開露面。

雷宇揚年初病情嚴重

雷宇揚於2年前曾現身陳欣健的派對，他得悉對方死訊後表示自己年紀大，避免出席告別式。他稱多年來一直與雷宇揚保持聯絡，並透露雷宇揚患病這兩年仍樂觀，見面多談電影，少提病情。今年1月，雷宇揚以文字通知他病情嚴重，需立即做手術；8月初又說狀況不太好，待好轉再見面，並祝陳欣健新書大賣後便失聯。陳欣健認為雷宇揚離苦得樂，也是一種解脫。

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陳欣健出新書當日，圈中好友到場支持，但雷宇揚因為病重未能現身。

葉子楣：雷宇揚講唔到話

葉子楣稱2022年在廣州花園酒店的陳欣健演唱會上曾遇雷宇揚，當時未覺他患癌。後來得知對方患喉癌影響，說話變得困難，聲線亦非常沙啞。她之後在廣州再見到對方，雙方有打招呼，但雷宇揚「把聲沙晒、已經講唔到話」，情況令人心痛。對於好友離世，她嘆人生無常，盼家人節哀。

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葉子楣透露雷宇揚的近年的身體狀況欠佳。

關寶慧自責兩年無聯絡

身在大馬拍戲的關寶慧，得知噩耗後即崩潰痛哭，她表示二人合作拍戲30多年，非常老友：「我好傷心，亦好嬲自己，兩年嚟太忙，竟然冇聯絡佢。」她早知雷宇揚曾罹患癌病，最初知道對方患喉癌，不過抗癌成功，沒料到會因為胃癌離世。

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關寶慧自責兩年沒有跟雷宇揚聯絡。

施念慈否認曾是戀人

古天樂與雷宇揚在電影《陰陽路》系列多次合作，對於雷宇揚病逝，他透過經理人回覆：「好震驚、好沉痛，一路好走。」至於，施念慈得知雷宇揚離世後感到愕然，她指雙方多年沒聯絡，並大讚對方很會照顧後輩。施念慈指雷宇揚是她的恩師，既搞笑，又肯試新事物，教她做事看長線、不要只看目前，從對方身上學到多面化想法。被問到二人甜蜜拍拖點滴時，她否認雷宇揚是舊情人，只希望雷太節哀。

Jacso Entertainment老闆施念慈承認與金東彬的合約仍未約滿。

施念慈由雷宇揚提攜入新城電台。

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