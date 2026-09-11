玄戰｜Angel陳定幫齊批羅天宇今年結婚 陳懿德開心到撒嬌又O嘴

《玄戰》昨晚（10日）一集經過一輪激戰，黑先知John及白先知Angel將殺入今晚直播的決賽賽事，二人聯同第三名的婆婆，一起接受了三位主持的賽後訪問，期間Angel不但推算Tony及Jenny二人前世分別是「詩人」及「兔仔」，又指德德有望今年內結婚，令現場一片起哄！

事緣向來口多多的Tony問到近日公開戀情的德德與羅天宇會否今年結婚，Angel：「你哋有七成機會係會今年結婚嘅。」陳定幫亦補充：「你今年真係行天喜星架喎。」搞笑的是，當兩位師傅講出答案前，「女主角」德德表現得既羞且喜、還撒嬌大叫：「我好緊張呀！緊張過Live，唔知點解。」果然熱戀中。

另外，談到近日憑《玄戰》人氣勁升的Jenny，Angel與幫幫亦異口同聲指她將「越戰越紅」，Angel還指Jenny在 38歲時會迎來事業高峰期：「你去到38歲會去到一個頂峯，你仲有好多時間衝上去，你會行得好唔錯架。」幫幫師傅：「我幫你望過，你都仲未行你最勁嗰個運，大把世界。你今年轉運，兩至三年後先開始穩定。」其實Jenny人氣勁升確是相當有道理，首先當Angel指她「有一世係白兔仔」時，她即以極可愛tone拋出網絡名句：「兔兔這麼可愛，怎麼可以吃呢？」