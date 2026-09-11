馬浚偉首開抖音直播近250萬人觀看 打賞全數配對捐出做慈善

成功轉型為商界企業家的馬浚偉昨晚（10日）現身公司位於廣東雲浮的產業園，首次開啟抖音直播，與現場及網上粉絲久別重逢。今次直播反應相當熱烈，開播不足15分鐘，觀看人數已突破2萬，最高峰更達3萬人同時觀看，最終累計觀看人數達246.6萬人，新增關注人數達38,708人，累計點贊更突破318萬次，人氣強勁。

久別幕前的馬浚偉，今次一宣布親自現身雲浮與粉絲見面，隨即掀起報名熱潮，公開報名後名額火速爆滿，當中更有粉絲專程由廣州出發，只為親身見偶像。今次首次開抖音直播的他表明直播不收取禮物或打賞，只希望單純與粉絲聊天及唱歌。他開場即笑言：「不收禮物，更不要打賞。我只喜歡唱唱歌。」不過直播期間仍收到大批粉絲打賞。事後，馬浚偉表示，所有打賞款項均會以1:1比例，由他以個人名義全數配對捐出，並捐贈予慈善機構作慈善用途。

今次馬浚偉直播除了獨唱，現場粉絲亦把握機會提出合唱要求。馬浚偉一向重視粉絲感受，見大家熱情邀請，立即即場與粉絲合唱《帝女芳魂》，令現場氣氛更加高漲。直播期間，馬浚偉更以廣東話及國語雙語與大家交流，希望照顧不同地方粉絲的需要。 直播期間，粉絲除了關心他的近況，馬浚偉大談自己的近況，「我現在都晚上九點睡，每天早上5點自動起床，生活習慣改變了，沒有做藝人的包袱。」他透露自己修讀的香港教育大學教育碩士課程，11月將舉行畢業禮，並特別感謝一路上教導及培育學生的老師。馬浚偉表示：「我認為教育在社會是非常重要，教育每個孩子，他們的宇宙是無限大。感謝老師。」

當然網民亦十分關注他的外，馬浚偉更特意走近鏡頭，以超近距離「大頭」示人，讓網上粉絲看清楚自己的真面目，並笑言：「我沒有開美顏，亦無做醫美。」他又謂：「到我依家呢個年紀，看我衣着，沒有在乎自己帥不帥。但我是有點自豪，因為我有做運動。」、