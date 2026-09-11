譚詠麟演唱會｜唱足3粒鐘！大細劉一齊睇騷 fans大派利是

譚詠麟10場《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會終極篇》今晚開鑼，曾志偉、李克勤、盧淑儀、任達華、琦琦、陳貝兒、馬海倫等圈中人捧場，「大劉」劉鑾雄與「細劉」劉鑾鴻更一早入場等睇騷，除了大、細劉，甘比（陳凱韻）亦帶媽咪及細女劉秀兒（Josie）坐在第一行的握手位。

首場演唱會於晚上8時半開場，譚詠麟以「王子look」登場，由一眾穿上宮廷服的女dances伴舞唱出第一首歌曲《無言感激》，接著送上《擁抱》、《還是你懂得愛我》，更又跳又唱《笑看人生》，當跳唱完自言夠晒誠意，他又大呼：「上一次紅館四面台已經係2005年，21年喇！」並坦言今次好大可能是譚詠麟最後一次在香港、紅館的演唱會。 之後，台上出現一輛高爾夫球車，譚詠麟登上車後一邊唱出《我在意》一邊巡迴四周與歌迷拉近距離。全晚唱出《天邊一隻雁》、《雨夜的浪漫》、《半夢半醒》等金曲，掀動全場大合唱。

換上深色歌衫的譚詠麟回顧他年輕時拍下一系列港產片，包括《陰陽錯》、《小生怕怕》、《君子好逑》、《恭喜發財》、《用愛捉伊人》等，台上大屏幕播出AI生成影片，把電影中與現今的譚詠麟一齊同框，並演繹《小生怕怕》、《都市戀歌》、《偏愛》、《幻影》等電影主題曲。

當譚詠麟唱出其中一首代表作《一生中最愛》時，獲全場投入打call，令他十分感觸，一度唱不出聲，當唱畢即多謝歌迷一直支持。唱至《Don’t Say Goodbye》時，他笑言是次演唱會不設encore，但之後會有「開心party」，譚詠麟便回到後台換衫作準備。

校長其後一口氣唱出幾首經典快歌，《你知我知》、《知心當玩偶》、《卡拉永遠OK》、《愛情陷阱》，期間有多位觀眾向他大派利是，氣氛歡欣。緊接是點歌時間，他選了三首作品《孩子》、《無邊的思憶》、《離不開的心》視乎現場歌迷反應選出其中一曲，結果揀唱《無邊的思憶》，寵粉的校長加送《孩子》。 之後，譚詠麟介紹今年新歌《我在意》，當唱出《八十歲後》，螢幕出現他的AI年老版，當校長發現李克勤在觀眾席即被呼喚上台，克勤立即跨欄上台，並直認今晚睇到喊了幾次，大爆他與曾志偉在台下齊齊落淚，之後跟克勤一同合唱《朋友》。演唱會以《愛在深秋》作為最後一曲，校長要求全場萬人大合唱，場面感動。首場於11時35分結束。

克勤衝上台合唱