譚詠麟演唱會｜大細劉一齊睇騷 甘比帶埋細女坐握手位

譚詠麟10場《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會終極篇》今晚開鑼，曾志偉、李克勤、盧淑儀、任達華、琦琦、陳貝兒、馬海倫等圈中人捧場，「大劉」劉鑾雄與「細劉」劉鑾鴻更一早入場等睇騷，除了大、細劉，甘比（陳凱韻）亦帶媽咪及細女劉秀兒（Josie）坐在第一行的握手位。

首場演唱會於晚上8時半開場，譚詠麟以「王子look」登場，由一眾穿上宮廷服的女dances伴舞唱出第一首歌曲《無言感激》，接著送上《擁抱》、《還是你懂得愛我》，更又跳又唱《笑看人生》，當跳唱完自言夠晒誠意，他又大呼：「上一次紅館四面台已經係2005年，21年喇！」並坦言今次好大可能是譚詠麟最後一次在香港、紅館的演唱會。

之後，台上出現一輛高爾夫球車，譚詠麟登上車後一邊唱出《我在意》一邊巡迴四周與歌迷拉近距離。全晚唱出《天邊一隻雁》、《雨夜的浪漫》、《半夢半醒》等金曲，掀動全場大合唱。