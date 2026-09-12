張曦雯被指18線女星 小紅書網民稱在曼谷遇到Kelly遭不禮貌對待

張曦雯（Kelly）貴為TVB力捧花旦，在公司的年中節目巡禮就見到Kelly在下半年推出的8劇中各佔3劇，登上「劇后」寶座。她主演的《璀璨之城》將於下月播出，料她宣傳時會回應跟吳卓羲的緋聞。不過近日有小紅書網民用「18綫女星」去形容她，更指在泰國遇到她時，遭到不禮貌對待，然而網民貼出的照片跟她形容的不乎，因而引來討論。

該網民以「十八綫女星無人知曉」為題，稱在泰國某處跟友人遇到Kelly，同行友人認到她是TVB女藝人，但說不起名字。其後友人進店之後，遭一名戴口罩的男子斥責，男子著友人刪去照片，而且語氣惡劣。網民指當時Kelly只站在一旁沒有任何表示。 該網民寫道：「反感的是，那個女藝人就站在那里，從頭到尾看著保安這樣兇我朋友，一句話都沒有阻止。保安是不是她授意的，我不知道，所以這點我不會亂講。但至少當下她明明看見自己的工作人員用這種態度對待路人，卻選擇站在那里什麼都不說。」

「那我只能說，這個觀感真的非常差。本來我連她是誰都不知道，今天倒是因為她保安的態度讓我認識她了。果然有些藝人，名氣還沒讓我認識，架子倒是先讓我見識到了。這里是曼谷 Songwat， 不是TVB 攝影棚。大家都是來逛街、拍照的普通遊客，沒有人有義務因為『某個藝人出現了』，就自動把整個公共空間當成她的私人片場。」

按照網民的照片，Kelly的打扮跟早前到中環出席活動一樣，而且照片中的地方是中環一個商場。其他網民看到帖文留言說：「原來張曦雯是18線女星 TVB都拍了不知道多少部女一了」、「又話又識人,但又知人係18線女星,擺明吹水呃like啦!」、「似係屈唔到人合照就眨低人哋18線 就算張曦雯真係18線 都靚過哂佢哋睇開嗰啲一線啦！」，甚至有人拿出網上一篇sales潮文，指今次事主就變成Kelly。 但亦有網民加入戰團，留言說：「我都喺songwat見到呢位女士 （不過當時我係唔認得佢，因為我冇乜點睇TVB） 佢好大聲咁叫後面一個帶口罩嘅男子幫佢喺埲牆前面影相 我望咗一眼嗰個男人 嗰個男人好惡咁啤住我 我就突然間醒起佢應該係唔唱K嗰個無綫男藝人，唔知佢係咪驚我邀請佢去唱K 點解個樣咁惡呢？」