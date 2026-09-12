關嘉敏與譚輝智「兄妹檔」登台 大讚李芷晴緋聞男友超細心

關嘉敏今早到中港城隨譚輝智到中山登台，旅行團的團友見到關嘉敏到場時，大讚她靚女，並不停邀她合照。自從關嘉敏在節目中扮譚輝智維俏維妙之後，二人隨即變成兩兄妹，她亦在IG限時動態貼出跟譚輝智的合照，留言說：「哥哥帶我去中山玩。」根據旅行社的宣傳資料見到，關嘉敏獲封為「跳唱嘉賓」，以特設表演嘉賓身份與輝智一同JAM歌。

關嘉敏日前擔任長者慈善歌唱比賽活動嘉賓，上台表演唱《夢伴》。談到與她一齊拍《女神配對計劃》的李芷晴被指與「甜品界王嘉爾」黃達文Ricky Wong拍拖，她表示不知道，但就稱曾經在梁敏巧一個生日聚會見過男方，更對Ricky Wong有讚無彈。

關嘉敏表示不知道李芷晴跟Ricky現在的關係，並呼籲大家給予空間。她說：「我見過個男仔真人，真係幾靚仔，唔錯㗎！如果係真嘅我都祝福，如果唔係真嘅，我都希望可以祝福佢哋。」她透露去年在梁敏巧生日會上見過對方，至於是不是由李芷晴帶到現場，關嘉敏就表示不清楚。她大讚男方非常細心：「佢會好take care身邊嘅人，即使男定女，『啊，佢要紙巾呀。』呢度又拎嗰度又拎，佢會夾嘢俾人，我哋唔係好熟，佢都會好主動去做，所以我覺得李芷晴都係筍盤，你都可以考慮吓，我好似企咗喺男仔嗰邊添，唔係，其實我都係企喺你度嘅，Step（李芷晴），我覺得都可以了解吓，唔錯㗎！」

談到新一輯的《女神配對計劃2》，問到她覺得今次哪位女神最快出Pool，關嘉敏睇好郭珮文（Juliana）及陳若思（Amber）：「我開頭自己睇海選名單都好多人揀Juliana，第二個係Amber。我覺得Julianna雖然佢唔係好出聲，但係你同佢熟咗，有安全感，佢就會好多嘢講，所以我覺得你打開咗佢呢度就已經成功咗一大半；Amber就本身平時古靈精怪，佢自己拍好多片，好outgoing，我覺得呢啲都係幾吸引男性。」