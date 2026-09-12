何超儀《拾荒法師》10·8香港上映 東南亞放映日期陸續推出

何超儀的電影公司852 Films隆重宣布，其最新電影《拾荒法師》已由CJ ENM Hong Kong購入，負責台灣及東南亞發行。本片將於10月8日在香港、馬來西亞及台灣同步上映，新加坡緊接於10月15日上映以及泰國10月29日上映。其後印尼、菲律賓及越南則於11月稍後陸續上映，各地具體日期將透過官方社交媒體公布。 《拾荒法師》已於韓國富川國際奇幻電影節作全球首映，並將繼續其國際影展之旅，獲選為2026年曼谷國際電影節Midnight單元開幕電影。曼谷場次訂於9月14日舉行，主演兼852 Films創辦人何超儀、監製陳子聰 演員Iman Taheri和其中一位導演彭發將出席影展及相關媒體活動。

而繼曼谷國際電影節後，《拾荒法師》亦揚威歐洲，入選下月在西班牙舉行的第59屆錫切斯國際奇幻電影節Sitges Collection單元。而多年前，何超的電影公司852的創業作《維多利亞壹號》在西班牙錫切斯國際奇幻電影節，便讓何超儀憑此片奪得最佳女主角，而這次《拾荒法師》可說是載譽歸來。 CJ ENM HK執行董事鄭星勳表示：「這是我們與852 Films的首次合作，彭氏兄弟及整個製作團隊的創意令我們十分振奮。這次購入發行權，亦體現了我們一直以來致力將出色的亞洲故事帶給更多區內觀眾的承諾 拾荒法師》亦為我們不斷在拓展的亞洲本土語言片上增添了一部重要作品。感謝何超儀與陳子聰把電影交託予我們，亦感謝各地合作夥伴協助把電影帶給區內觀眾。

852 Films創辦人兼《拾荒法師》主演何超儀表示：「我們非常自豪，CJ ENM HK選擇《拾荒法師》帶到東南亞及台灣的戲院。這項決定是對本片、我們的電影人，以及香港電影能為亞洲觀眾帶來什麼的極大肯定。CJ ENM HK對區內觀眾有極深入的理解，我們找不到比他們更合適的《拾荒法師》合作夥伴。我們期待與他們的團隊緊密合作，不單是這部電影，更希望日後有更多合作機會。」

《拾荒法師》監製陳子聰補充：「CJ ENM HK選擇《拾荒法師》令這次合作對我們特別有意義。我們一直相信《拾荒法師》具備走出去的潛力。超自然類型與亞洲觀眾有深厚連結，而每個市場又有自身文化與觀影習慣。結合CJ ENM HK的區域發行專長，以及852 Films在創作、演員與宣傳上的支持，我們相信能為本片在各地爭取最好的機會。」《拾荒法師2》目前正在後期製作，上映日期尚未公布。