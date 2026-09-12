譚詠麟認自己AI白髮樣激似郭晉安 感概昔日孭書包歌迷如今撐拐杖捧場 (有片)

譚詠麟全10場的《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會終極篇》昨晚開鑼，獲大批圈中好有到場支持，包括溫拿兄弟、曾志偉、李克勤、盧淑儀、任達華、琦琦、鄺美雲、陳貝兒、馬海倫等，還有「甘比」陳凱韻、「大劉」劉鑾雄、「細劉」劉鑾鴻、羅淑佩也有前來睇騷。 首場唱足三小時，校長譚詠麟騷後接受訪問，見他在台上不時揄褲，笑言：「唔怕，有扣針嘅！」原來早前為迎接個唱激減20磅，遭朋友、家人責怪減太多，擔心體重跌得太快逼他吃多點，校長透露目前大概瘦了15至16磅。

譚詠麟為今次演唱會練唱200首作品，他表示每晚歌單也有改動，因採用了「雙主題、雙歌單」的形式進行，到演出Part B時將有八成半以上不一樣口。談到在台上表現感觸，校長坦言：「只要你喺台上望到啲人，真係太感動！因為好多我都見過佢哋，喺幾十年前見，以前見佢孭書包，而家見佢孭拐杖，都嚟，所以你話幾感動，望到已經差啲唱唔落去。」首場在觀眾席被叫上台合唱《朋友》的李克勤，自爆跟曾志偉邊睇邊喊，校長笑指一向是喊包，而克勤因聽他的歌曲長大，加上是忠實歌迷，感覺特別強烈。譚詠麟指即興邀克勤上台，揚言根本沒有打算請嘉賓，原本想請「阿B」鍾鎮濤上台，但笑指對方出席拜神儀式切完燒豬已走人，由於台下不見阿B，索性叫克勤上台，之後才發覺對方其實沒有耳機，校長說：「佢點樣跟拍子呢？佢唯有跟住我，咁樣唱佢都唱到，你諗下佢係實力派兼偶像派。」個唱上唱出《八十歲後》時，螢幕出現AI年老白髮版「麟伯」，他與克勤在台上也笑指竟然激似郭晉安，大銀幕上播放AI版的白髮阿倫，訪問時在被問起，校長笑住回答：「我都覺得，練歌嗰時我已經講，咦？點解阿邊個喺度嘅。」

談到演唱會上有多個跳舞部分，阿倫表示已練了兩個月多，又自認在舞蹈方面是溫拿樂的「舞王」擔當。對於首晚演唱會的表現，阿倫表示會給觀眾100分，陪他一起唱，完全是唱出今次演唱會「刻骨銘心」的主題。他又指大劉最愛是《遲來的春天》，首場剛巧站到大劉面前獻唱，笑指滿足到對方聽到心愛作品。