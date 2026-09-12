女神配對計劃2｜前男友化身求愛勇者誓要追回女神 深情告白冧爆全場：分手後一直很想念你

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，今季節目為五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）召集筍盤展開配對。

樂易玲裙下之臣激嬲全場 《女神2》第一集首播後引爆熱話，今日官方繼續發布其他焦點求愛勇者。其中一個熱話，是今年最年輕求愛勇者、19歲的蔡楠，蔡楠之前於海選面試曾公然表明想追樂易玲，口花花態度令花生團江美儀反晒白眼。據知，蔡楠現身女神撳燈擂台時，同樣令一眾女神大為鼓譟，連向來表現「人畜無害」的低調Juliana、亦忍不住問：「佢真係有興趣了解我哋，定係想出名？」 為了挽回形象，蔡楠大拋「回春論」企圖說服女神選自己：「我可以將我嘅活力推送俾你哋，令到你哋回春。」此言一處，全場隨即爆笑，主持阿Bob：「即刻嬲咗，回咩春？！」至於「閨密花生團」成員Kanis家姐亦激罕開腔兼吐槽：「我覺得佢好差呀！」口直心快的「高成彬」劉倬昕則謂：「其實好唔尊重人。」當中最受刺激的是今年最高齡女神Mandy，她激動反擊回春論：「我心境仲年輕過19歲」、「我反晒白眼，大頭唔該。」之後講多錯多的蔡楠，更連阿Bob都辣㷫埋，除遭勒令「咪嘈」，阿Bob更激動謂：「出煙呀，癡線！」

35歲阮嘉敏：職場欺凌 由於阿Bob戲言想「回春」就要「撳燈」揀蔡楠，佻皮的Roxanne聞言即猛著Mandy撳燈，搞到Mandy勁勞氣：「你等等先！我喺呢度年紀最大啫，但你哋呢度全部大過佢，點解淨係我回春？你哋唔使回春呀！」最後不甘心大叫：「佢哋職場欺凌我！」與蔡楠一樣令女神們好大反應的，則為年薪過百萬、科技公司創辦人兼大學講師，擁有四間公司「A0 CEO」林福明。林福明一出場，即以深情Tone大拋肉麻老派情詩冧女神：「喺以前年代，馬車好慢、書信好遠，一生只係夠愛一個人，唔知由幾時開始，拍拖兩、三次就叫正常，而A0就俾人當係異類，我就係一生只能愛一人嘅嗰一種人。」說畢引發全場爆笑，阿Ju更聽到「起晒雞皮」。

只與「聊天機械人」談過戀愛的林福明，心儀女神是Roxanne，而Roxanne的閨密亦對這位求愛勇者表示滿意，更肉緊地致電Roxanne扯行紅線：「其實我覺得呢個男仔幾好嘅，好聽話，同埋佢真係對你有興趣」、「想過人世嘅話，呢個都幾好嘅選擇，穩定。」為了說服Roxanne，阿Bob更「金牌媒人」上身，向林福明「查家宅」，而林福明更會盡顯直男本色：「我會好錫佢、乜都就晒佢。（幾時結婚？）盡快。（禮金呢？）你話幾多咪幾多。」令全場女神及閨密心心眼。到底Roxanne最終會否與林福明心意相通？

另外值得留意的是，第二集的系列預告有個精彩位，就是本集將有其中一位女神的前男友、為了追回女神將站上求愛勇者舞台，該名勇者在預告片段中說出：「我這次來只為了一個人，和你分手後，一直都很想念你。」簡單幾個字冧爆全場，網民連日來亦熱估到底哪一位女神擁有一位如此深情的前男友；根據預告，製作組分別剪輯了郭珮文、Mandy感動喊樣、Roxanne掩嘴難以置信樣、Kanis爆冧笑樣及Amber震驚樣入事前預告，更有女神哽咽「好窒息呀，突然間！」引爆無限揣測。