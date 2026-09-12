黃翠如蕭正楠帶「蕭哈哈」首飛大馬 萌樣搶fo 獲網民激讚可愛度爆燈

黃翠如與蕭正楠婚後一直恩愛，育有一名寶貝仔「蕭哈哈」。近日兩夫妻首次帶兒子搭飛機，到馬來西亞吉隆坡，探望黃翠如的好姊妹、也是兒子的契媽吳天瑜（Debbie）。這趟旅行，翠如在社交網分享了不少照片和影片，最搶鏡的莫過於「蕭哈哈」，其五官越大越標緻，獲網民激讚顏值高。

萌樣成焦點

相中，見一家三口到著名地標雙子塔前打卡，翠如抱住兒子笑到見牙唔見眼，蕭正楠在旁則展現出暖爸笑容。翠如寫道：「終於等到呢張相」，還說拍了近百張才挑到最滿意的一張。不過，網民的焦點都放在「蕭哈哈」身上，讚他盡得父母優良基因，眼睛大大，五官標緻，相當精靈，可愛度爆燈，有人更笑言他的顏值直逼爸爸。

與契媽極速混熟

翠如更大爆旅程中，「蕭哈哈」跟契媽、契哥（吳天瑜兒子）很快熟絡。照片見他與契哥玩得投入，兒子更為契媽改了搞笑新名「宜家」，可見他與「宜家」感情深厚，翠如笑說：「每天不停宜家宜家宜家，我依家叫我姐 IKEA。」