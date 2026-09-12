莊思敏喪母後姊妹關係疑決裂 隔空過招暗示放下關係

莊思敏母親上月離世後，莊家姊妹關係即成為焦點。莊思敏因分享喪禮片段及亮相《玄戰》與亡母「對話」而捲入「博流量」爭議，胞妹莊思華更暗指莊思敏在媽媽生前，甚少陪伴和照，著她不要借母親來炒作，令姊妹不和關係浮面。莊思敏日前在IG限時動態連環發文，上載多句語錄，疑似隔空還擊。

IG 語錄疑反擊

身為長女的莊思敏，早前在社交網上載亡母喪禮片段，卻被網民質疑她藉此「博流量」，其後，她在公開活動中哽咽解畫，稱只想替母親留下紀錄。至於，她亮相無綫《玄戰》時，透露「先知」聽到亡母「未完的說話」，卻引來胞妹莊思華不滿，並指有人藉喪母搶焦點，質疑節目所講並非事實，並以：「媽媽生前最少陪伴和照顧媽媽的 就不要在人走後說最多的話。請讓她好好休息吧。家事，是留在家裡的。」

莊思敏被暗寸後，沒再公開駁火，但連日在IG限時動態上載多段疑似有弦外之音的語錄。她引用陳百強名句：「我根本不需要解釋什麼，更不必要向人證明自己」；又分享「不解釋，不爭辦，只想安靜地過好自己的生活」、「有些人不是不懂你的感受，只是習慣了你的退讓，你每次都說沒關係，別人才會以為傷害你真的沒關係。」以及「有些關係，只要你決定『我不要了』，這道題就解了。不是冷漠，是把人生還給自己」等，疑似借金句還擊，並暗示決定放下某些關係。不過，面對家姐隔空反擊，莊思華暫時未再回應，只在限時動態分享與孖生妹妹莊思明、妹夫楊明等在馬來西亞歎美食的片段。