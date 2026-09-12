李明慧驚爆19歲自閉症兒獲三十路女性協助沖涼 出現「不明來歷」濕底褲

SEN 兒童習慣不變

李明慧在訪問中表示，有特殊教育需要的小朋友對生活常規十分執著。兒子過去19年一直都堅持吃過晚飯後才沖涼，即使夏天滿頭大汗，他亦未曾試過日間沖涼。因此，當她發現兒子那幾天突然在中午沐浴，已覺得奇怪。



更令李明慧不解的是，兒子竟穿著一條不明來歷的濕底褲，原本的底褲則不知所終。翌日，她從兒子頭髮上的洗髮水味，確定他又再在日間沖涼。她追問兒子跟caretaker相處做過什麼時，平日非常願意分享的他卻極度抗拒，只不斷重複「No thank you！No thank you！Shh……」；李明慧表示：「我用咩方向去諗，其實我都擔心佢呢個答案。」



李明慧再三追問兒子，是誰幫他沖涼，原來是那名年約30多歲的女caretaker。她質疑兒子已經19歲，而且懂得自己清潔，為什麼需要協助？ 並認為事件已超出合理照顧範圍：「呢個姐姐30幾歲，我個仔19歲，其實點樣可以覺得係啱嘅呢件事？佢識得沖涼，就算要幫手，唔係個caretaker（看護）囉！點解每一次去探視都要沖涼？」主持就此再追問：「究竟佢哋玩咗啲乜嘢遊戲係需要沖涼？而係覺得污糟？」李明慧再強調，兒子覺得需要日間沖涼的機會極低。她更指導師也察覺兒子有異，向她反映兒子整個星期極度緊張、難以專注，經常恍恍惚惚。種種事情， 都令李明慧憤怒又擔心。