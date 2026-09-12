G.E.M.鄧紫棋世巡開足171場 尾站深圳送驚喜彩蛋首唱新歌

華語唱作天后G.E.M.鄧紫棋的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會來到尾站深圳，這場歷經全球巡演的音樂旅程迎來最終章，鄧紫棋並沒有選擇讓這場巡演單純停留在「終點」，而是在9月11日深圳站的首場演出就送給歌迷一個重量級驚喜，首次在演唱會現場演唱全新專輯先行曲《自由的你》，讓巡演的終點，正式成為全新創作專輯的起點！

近年創下不少紀錄的G.E.M.鄧紫棋，如今更以「全球體育場演出紀錄最高的女歌手」保持者的身份，即將完成《I AM GLORIA》世界巡演，竪立創紀錄的重要里程碑。走遍多個城市後，來到尾站深圳，9月11日的演出是《I AM GLORIA》巡演體育場場次第159場、本輪巡演第171場，這不只是一次世界巡演的結束，更是鄧紫棋親手為自己的下一個音樂階段揭開序幕。而這份「尾站驚喜」，更讓深圳站成為歌迷眼中特別的一晚。當鄧紫棋於演唱會現場首次唱出從未公開的歌曲《自由的你》，現場歌迷驚喜萬分，歡呼尖叫聲不斷，熱烈反應也讓這場新歌首唱成為整趟巡演旅程中格外珍貴的一刻。對一路陪伴巡演走到最後一站的歌迷而言，這不只是第一次聽見新歌，更像是鄧紫棋送給大家的一份「尾站彩蛋」，讓一直以來都非常支持她的歌迷朋友提前見證她下一段音樂旅程的第一步，對新專輯表達高度期待。從「I AM」到「YOU」，《自由的你》可說是代表G.E.M.創作視角的一次重要轉變。