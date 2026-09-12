細細粒談《老表，你好Hea！》Vivienne經典場面 阿Bob回味咀戲：錫到口水鼻涕齊晒

講到2014年《老表，你好Hea！》中郭寶（林盛斌飾）與Vivienne（陳嘉佳飾）馬拉松式吃自助餐經典一幕，至今仍是網民集體回憶。阿Bob笑言：「呢場戲係從來無間斷喺我同佢（細細粒）嘅生活圈出現緊，我諗總瀏覽量一定唔知過幾多億。叫Vivienne嘅女仔係會好主動走埋嚟同我講，『你好，我叫Vivienne，幾時同我食自助餐』。」當年在酒店拍攝這一場戲的圓枱，更被命名為「Vivienne枱」，足見經典程度。細細粒更自誇：「我覺得自己好勁。」而成就這一幕經典誕生的王祖藍亦隔空邀功：「佢哋兩個CP值非常之高」、「嗰段我自己寫」、「到今日啲人仲轉發緊呢段」。

拔罐咀戲秘密大公開

節目亦重溫另一段經典畫面「拔罐咀戲」，阿Bob坦言當時拍得肉緊：「佢哋（編劇）寫嘅時候已經寫晒成個畫面出嚟，咁我哋做嘅時候就肉緊啲，真係錫到口水鼻涕齊晒。」當被問到是否一個好Kisser？阿Bob笑言：「我錫嘅時候感覺到你（細細粒）都係有少少歷練，先至會錫得到嗰種效果。」豈料細細粒自爆驚人秘密，更語出驚人：「我感覺到你係有禮貌嘅錫，我以為你條脷會伸入嚟嗰啲。」引起全場爆笑。

細細粒唔要面求介紹

提到「金牌媒人」稱號，阿Bob曾幫助不少圈中人覓得真愛。細細粒自爆曾主動找過阿Bob介紹對象：「我自己都好唔要面Send訊息俾佢，其實有冇人可以介紹吓？」阿Bob坦言有出盡力幫忙：「我有將佢嘅相或者故事話俾我身邊，我覺得有機會可以撮合嘅朋友去交代吓，有時緣份未到就未到啦！」而細細粒亦公開擇偶條件，要求非常簡單：「唔好有老婆，其他就冇乜。」