張國榮70歲誕辰｜「哥」迷聚首寶福山 陳淑芬偕友到寶禪堂送上祝福

今日（9月12日）是「哥哥」張國榮70歲誕辰。世界各地「哥」迷一早安排來港，親身在「哥哥」的成長地向他表達思念。陳淑芬（陳太）亦聯同「哥哥」生前好友連炎輝，以及「哥哥」前助手Kenneth等，於今早到達寶福山，向「哥哥」送上生日祝福。
過千位來自香港、澳門、內地多個城市，包括深圳、廣州、上海、四川、西安、成都、武漢及黑龍江等，以及日本、韓國、加拿大、莫斯科等地的「哥」迷，早已到達寶福山，向「哥哥」表達思念。各地「哥」迷帶同精心設計的花牌及花束，令寶禪堂化作一片花海。日本「哥」迷亦一如每年4月及9月，專程來港將千羽鶴交予陳太，委託她帶到寶福山，將來自日本的祝福送到「哥哥」身邊。
陳太特別準備了「哥哥」生前喜愛的食物及水果，並以蝴蝶在彩虹橋上飛舞作為背景布置，寄寓遠方的「哥哥」依然自在飛翔，永遠被愛與祝福包圍。為紀念「哥哥」70歲誕辰，陳太今年特別製作單曲《7o Leslie with Love》，以音樂向「哥哥」送上生日祝福，亦希望讓「哥」迷透過旋律延續對「哥哥」的思念。《7o Leslie with Love》音樂錄像已於9月12日零時零分首播，為「哥哥」的生日揭開序幕。陳太今日特別訂製唱盤造型蛋糕，寓意以音樂陪伴大家，在「哥哥」70歲生日這一天，再次聽見那份熟悉而珍貴的聲音，憶起「哥哥」帶給大家的美好時光。
陳太說：「哥哥離開我們多年，但他一直沒有離開大家的心。每年見到這麼多『哥』迷來到寶福山，無論路程多遠，大家都帶着最真摯的心意向『哥哥』祝福，我真的非常感動。」