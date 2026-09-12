張國榮70歲誕辰｜「哥」迷聚首寶福山 陳淑芬偕友到寶禪堂送上祝福

今日（9月12日）是「哥哥」張國榮70歲誕辰。世界各地「哥」迷一早安排來港，親身在「哥哥」的成長地向他表達思念。陳淑芬（陳太）亦聯同「哥哥」生前好友連炎輝，以及「哥哥」前助手Kenneth等，於今早到達寶福山，向「哥哥」送上生日祝福。

過千位來自香港、澳門、內地多個城市，包括深圳、廣州、上海、四川、西安、成都、武漢及黑龍江等，以及日本、韓國、加拿大、莫斯科等地的「哥」迷，早已到達寶福山，向「哥哥」表達思念。各地「哥」迷帶同精心設計的花牌及花束，令寶禪堂化作一片花海。日本「哥」迷亦一如每年4月及9月，專程來港將千羽鶴交予陳太，委託她帶到寶福山，將來自日本的祝福送到「哥哥」身邊。