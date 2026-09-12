農夫爆fans超期待《人夫集團》搞到勁大壓力 張繼聰唔擔心古天樂

「人夫集團」的張繼聰及農夫到機場出席由謝「西加航空 T2跳島遊」。三人被問起度蜜月的情況時，C君稱自己結婚時正值疫情，所以度蜜月的地方是黃金海岸；至於阿聰就最搞笑，跟太太謝安琪（Kay）一齊去日本度蜜月，竟然有當奴同行，笑爆全場，三人又先後提到去旅行的人夫表現，其中阿聰表示自己「點影老婆都靚」，偏偏Kay就把影極都像極中佬，後來才發現問題在他自己身上。

做人夫最緊要交代行踪 三人接受訪問時，表示來到機場很想去旅行，奈何他們忙於籌備綜藝舞台Show《人夫集團》，盼完騷之後可以出去旅行輕鬆。問到他們有沒有試過即興去旅行，阿聰表示試過Kay有次在外地工作，適逢夾到空檔，又買到當地一個演唱會門票，於是立即買機票飛過去匯合Kay。談到這樣飛過去不算是很甜蜜的壯舉，阿聰指如果突然飛過去會令對方覺得震驚，予人「你唔信我呀？」農夫補充指結婚後不用製造這類驚喜，反而是要交代清楚自己的行程，「佢哋係要知，係要掌握多啲嘢，仲要有小朋友，要提早安排！」

問到要跟朋友去聚會，用不用提前向老婆申請，農夫說：「未結婚前都要啦！你要步入遞表心態，你要試到申請permit係接受到，咪結婚！但亦都要接受遞左表係無回應嘅，可以彈表嘅！要自己習慣咩可以做、唔可以做！」

fans期待高過農夫演唱會 問到飛債怎樣還，阿聰說：「到今時今日都仲有人問我可唔可以買飛，多謝大家支持，真係冇辦法。」談到農夫在網上留言向放飛的人問價，二人笑稱是同事去留言。 三人表示籌備今次表演很有壓力，農夫說：「有，我哋度嘅騷都想好好，今次大家嘅期待就怪啲啦，農夫歌迷會啲人竟然最期待呢一個，我哋都係咁樣落力去度，我哋平時演唱會都冇咁期待！可能因為有阿聰！」阿聰透露演出每一part都改完又改，甚至要砍掉重練，但創作的部份已經完成，準備開始去彩排。

談到Kay早前自爆學電單車練8字最後中暑收場，阿聰說：「打八字對於女仔嚟講係好大挑戰，我有去睇佢上堂，真係仲大壓力過自己揸，之後佢仲要中暑，所以又叫佢不如唞吓啦！之後就一路拖到個學牌都過咗期。」更笑稱「我知佢好想跟我去出車嘅，依家唯有，哈⋯⋯係啦！我自己出車係唔開心嘅！」陸永笑謂：「佢個八字唔啱打八字！」

提到網上瘋傳張繼聰、農夫與吳君如、宣萱、鄧麗欣、COLLAR參演電影《ONE COOLLAR》，三人表示不知道，並謂「希望嗰位網民開嘅時候通知我，費事遲到啦！記得叫佢通知我哋幾時去度身啊、開記招！」對於老闆古天樂被入稟追債，他們表示：「公司第二日已經好快出咗聲明，我哋冇嘢需要擔心，所以冇關心！我哋無限量支持老闆，公司有好多project都仲係執行緊。我覺得佢應該要關心吓我哋囉！哈！」