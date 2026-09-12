Edan自爆同李佳芯不和 打算唱分手情歌賀Stanley結婚

呂爵安（Edan）、江爗生（AK）、李佳芯（Ali)、林愷鈴及陳凱詠出席MakerVille新劇《悠長假期》開鏡拜神儀式，適逢天降甘露，AK、Edan幫手擔遮為Ali等擋雨，盡現紳士風度。Edan跟Ali首次合作，問到感受如何，他說：「不和！佢成日篤我背脊！」他其後再表示：「今次合作比我想像中之好，因為阿莉係一個善良、好友善、冇架子，係一個好好嘅演員同藝人，同佢合作好舒服，溝通都好順暢。大家都好想做好嗰件事，好快就有默契喺度！」 Ali說：「同佢第一次合作，喺導演會嗰度第一次見佢，佢係一個好有自己諗法，係好成熟嘅，喺呢一行男仔有自己嘅諗法係好緊要，但係佢願意配合人，願意同人哋溝通係加分嘅！整個合作都係好順利嘅！」

Edan在戲中要彈琴，他表示其中有劇情需要演奏，所以一有時間便努力練琴，並已經向導演講有關彈琴的場口都盡量自己親自上陣。Ali坦言導演比較愛一take過，所以見到Edan彈到原著入面所有歌曲令她非常驚喜。談到原著有一場長跑戲，問到Ali這個場口拍了沒有，來到港版會否衣著不同，Edan搶答：「三點式！」令到Ali笑到彎腰，Ali表示還未拍，笑謂驚Edan的提議獲導演接納，但會盡量跟足原著一些經典場口。

由於今次有不少外景拍攝，但多是晚上拍攝，他們坦言連日來拍通宵，Edan稱自己是夜貓人士，所以沒有特別影響，反而爆Ali要靠養生茶提神，在旁的Ali隨即質問說：「咩意思？你唔需要養生茶呀？你依家笑我有養生茶呀？」Edan隨即改稱Ali裝的是酒，Ali續指自己去到某些時段會「熄機」，所以拍通宵一定會帶壺茶。