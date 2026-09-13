六合彩故障出動後備攪珠機 李芷晴原來唔係第一個遇到

周六(12日)晚進行的今年第099期六合彩攪珠，總投注額有4259萬元，惟攪珠機出現罕見故障，當攪出第一個號碼時，49個號碼球不斷圍繞中心旋轉，但沒有號碼球掉落中間管道，隨後中間管道升起，令第一個攪珠號碼未能產生。主持人及後表示，因攪珠機故障，須改用後備攪珠機，並由監場嘉賓監察更換過程。其後，工作人員把後備號碼球逐一放入後備攪珠機的管道內；經嘉賓確認沒問題後，攪珠在延誤約4分鐘後重新開始。

李芷晴在整個過程中表現冷靜，更逐一形容每一個流程，待一切準備就緒之後，她便如常報道六合彩攪珠結果。她事後轉載fanspage的動態，留言說：「多謝fanspage幫我記錄低，應該係歷史上第二次發生同類嘅事件，好彩最後都非常順利！」、「其實我哋每年都會集合所有工作人員一齊進行緊急事故嘅綵排，當中都會預設唔同嘅情況，所以大家遇到問題嘅時候都會臨危不亂，感恩喺大家共同合作底下順利完成今晚嘅攪珠。」

翻看紀錄，對一次發生同類事件是2014年9月20日第108期六合彩，當時由亞視直播、蔡國威擔任主持。馬會當時使用的是第三代風車旋轉攪珠機，惟攪珠機在開始後10多秒仍未能正常運作，49個號碼球在機器上原封不動，工作人員隨即上前查看機器問題。

當時直播鏡頭一直拍住蔡國威，未有顯示更換攪珠機的過程。蔡國威一度面露尷尬神色，及後有工作人員向他遞上「貓紙」，蔡國威隨即邊睇邊讀出內容，之後宣布會更換另一部同型號的攪珠機繼續攪珠，全程會由兩位監場嘉賓監察。這是有史以來第一次攪珠機故障，要出動後備的攪珠機。李芷晴比蔡國威幸運一點，因為直播畫面沒有拍下主持，只是全程拍住嘉賓及工作人員的情況。