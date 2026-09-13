羅拔柏迪臣《實境誘捕》演技爆發 威尼斯影展首映8分鐘起立鼓掌

24繼全球票房破億的神作《嚇房》（Backrooms）後，本年度的犯罪心理電影《實境誘捕》（Primetime），由《蝙蝠俠》、《奧德賽》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）領銜主演兼任監製，入選第 83 屆威尼斯影展「主競賽單元」，於9月5日在影展中舉行了世界首映，羅拔柏迪臣及眾演員和導演均有亮相，完場後更獲現場觀眾接近8分鐘的起立鼓掌，好評瞬間爆發，爛蕃茄更高開95%好評。強勢問鼎威尼斯影展最高榮譽金獅獎，這亦是羅拔柏迪臣繼 2019 年《亨利五世：新王之路》（The King）後再次衝擊威尼斯影帝寶座之作。電影定於10月8日在香港及澳門同步上映。

網絡釣魚引蛇出洞

《實境誘捕》電影改編自轟動全美、引發巨大社會爭議的實境新聞節目《獵捕掠食者》（To Catch a Predator）之誕生過程。由紀錄片鬼才導演蘭斯奧本海姆（Lance Oppenheim）執導，講述新聞節目主持人Chris Hansen（羅拔柏迪臣 飾）與製作團隊構思了一項前所未有的「實境誘捕新聞節目」：團隊成員在網絡聊天室四處假扮未成年少男少女，透過對話吸引專門於網上誘騙兒童的疑犯前往早已裝設隱藏鏡頭的住宅赴約。當這些心懷不軌的目標一步步踏入精心設下的陷阱時，Chris便會帶着攝影機突襲現身與那些疑犯現場對質，並配合警方進行即場逮捕。隨著節目收視率一飛沖天，Chris與團隊在收視名利、新聞倫理及私刑正義之間的界線逐漸變得模糊，引來新聞直播頓成私刑公審的爭議。其他演員包括瑪莉特威佛（Merritt Wever）、《超人》史佳勒基桑度（Skyler Gisondo）、美國著名歌手菲比布列治絲（Phoebe Bridgers）、《搞乜鬼奪命雜作》安娜花莉絲（Anna Faris）及《蜘蛛俠》系列東尼華路尼（Tony Revolori）等。