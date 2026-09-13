AP操刀新曲惹Ian粉絲不滿 AK斥某啲人先係破壞者

呂爵安（Edan）、江爗生（AK）、李佳芯（Ali)、林愷鈴（Ashley）及陳凱詠出席MakerVille新劇《悠長假期》開鏡拜神儀式，適逢天降甘露，AK、Edan幫手擔遮為Ali等擋雨，盡現紳士風度。AK在劇中角色是原版竹野內豐的「葉山真二」，所以跟林鎧鈴飾演的「涼子」較多對手戲，今次是他們繼《繩角》及《冰上火花》後第三度合作，他們直言默契很好，大家都成長了不少。AK跟JACE曾合作過廣播劇，今次拍戲則是首次。 問到AK對於今次的造型跟原著的近似度，他表示劇組為大家安排了不同造型，都有參考原著並加入香港的特色。他的造型就比較隨性，需留鬚根，化淡妝。他表示今次因為造型需要，問做銀器設計的朋友，借大量首飾戴，所有東西要自己小心好好保管。問到會否戴完之後索性買斷，他說：「我盡量唔帶錢返工！」

由於角色需要彈鋼琴，AK表示有努力練琴，他表示跟Ashley一齊彈的那首比較易，但自己有一part要彈的曲目屬演奏級，所以苦練中。他坦言彈琴比彈結他更難，他說：「希望盡力俾到導演，另一首演奏級俾到幾多就俾幾多，俾唔到要用手替都冇辦法，真係越級挑戰，唔係我嗰科！」Ashley透露自己家中沒琴，所以在拍攝前個半月借別人的鋼琴練習，「我都練咗一個小篇幅，有啲嘢可以用嚟拍攝，對我嚟講都收貨嘅。」 談到她的角色是女神，她表示有壓力，她希望可以做到不同面向的涼子讓大家看。她說：「原著對佢嘅篇幅不多，今次會加入屋企素顏樣、跟朋友飲醉酒樣，以及向媽媽撒嬌。」對於素顏樣，自己都未知拍出來效果如何，會跟觀眾一齊到時驗收。至於JACE表示不用彈琴、彈結他，只是有一幕需要唱Live。她表示對上一次拍戲已經是7年前，加上拍攝節奏很快，所以有些緊張，充滿挑戰。

談到AK新歌《傷心萬里通》，由Anson Poon（AP）作曲及陳考威監製，二人早前與陳卓賢鬧不和，有粉絲認為AK找這兩位音樂人合作是破壞隊友之間的友情，聲稱要罷聽罷睇。AK說：「聽唔聽係好個人意志，鍾意支持去聽當然最好，唔啱聽你唔聽我都控制唔到。我想講係，好多人就住呢件事去討論，我本來唔想講太多，亦都冇咩好講。喺網上面有好多好似好在意，好緊張我哋呢段關係嘅人，其實你哋先係唯一破壞呢段關係嘅人，講完。我冇心情唔好，因為真係唔關我事。」