浪花男女｜朱鑑然化身「Joe神」驚喜謝票 馮志強坦認票房不理想感激同行拔刀相助

魏浚笙（Jeffrey）、楊偲泳（Renci）、朱鑑然主演的電影《浪花男女》，日前舉行只此一場的「金主Joe神謝票場」特別謝票場，「Joe神」朱鑑然在電影放映後現身，電影中的「七金主」包括陳詠燊導演、麥啟光導演、沈錫然導演、陳大利導演、李光耀導演、吳煒倫導演，以及馮志強導演，罕有在映前、映後齊集。談到電影上映第三周，導演馮志強坦言現時票房與理想仍有距離，他感激觀眾入場，並感謝一眾電影人由客串演出到今次親身到場謝票，在電影最需要支持的時候拔刀相助：「喺艱難嘅時期，我先發覺，原來自己人緣都OK。」

談到為何《浪花男女》一口氣邀請多位導演客串「金主」，馮志強笑言角色雖然戲份不多，但希望找來有份量的電影人參與，「不如大家一齊玩，留個紀念。」眾導演即場反擊：「戲份唔多先叫我哋嚟？」他們又笑稱大家只是「咁啱得閒」才演出，連番互窒令原本的映後Q&A幾乎變成棟篤笑現場。

馮志強又透露，七位「金主」同場的一幕，自己因要落場演出，特別交由副導演代為執導。他更笑言曾向對方「授權」：「以前班導演有咩對你唔住，你係時候報仇喇，可以隨便NG佢哋，要求佢哋改進演技！」眾人其後更分享由導演變演員的趣事，陳詠燊笑言拍攝金主們低頭望手機的鏡頭時，發現大家都出現了「雙下巴」，所以輪到自己埋位時便特意用手遮住下巴，引來全場笑聲。